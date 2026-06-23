Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya ile savunmada iş birliğimiz güçleniyor

Erdoğan ve Nawrocki, törenin ardından ikili görüşme yaptı.

Polonya ile ticaret hacmimiz 15 milyar dolar.

Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.