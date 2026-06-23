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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya ile savunmada iş birliğimiz güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya ile savunmada iş birliğimiz güçleniyor

18:2423/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili temasların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile Polonya'nın ticaret hacminin 15 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, iki ülke arasında savunma iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olduğunu da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya'nın AB'ye üyelik sürecimize vermiş olduğu destek için teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Nawrocki, törenin ardından ikili görüşme yaptı.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Polonya ile ticaret hacmimiz 15 milyar dolar.

Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel küresel ve bölgesel meseleleri de ele aldık.

AB ile iş birliğimizin karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.

Polonya'nın AB'ye üyelik sürecimize vermiş olduğu destek için teşekkür ediyoruz.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütunun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak görüşümüz.

Ortak hedef NATO caydırıcılığı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Polonya Cumhurbaşkanı
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