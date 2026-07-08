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CAATSA yaptırımları kalkacak

CAATSA yaptırımları kalkacak

Nur Banu Aras, Uğur Duyan
04:00, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:06, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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CAATSA yaptırımları kalkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump’tan F-35 konusunda 5 uçak için söz aldıklarını belirten Erdoğan, zirveden olumlu bir karar çıkacağına inandığını ifade etti. Trump ise F-35 konusunda ise “Neden olmasın ki? Kesinlikle bir karar vereceğiz. Türkiye’ye CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan ile Trump’ın Beştepe’deki kritik görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. Trump’ın en dikkat çeken mesajı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili oldu. İki lider, basın toplantısında gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

BİZLERE AYRI BİR GÜÇ KATTI

  • ERDOĞAN
    :
    Değerli dostumla Ankara’da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

ERDOĞAN OLMASAYDI KATILMAZDIM

  • TRUMP
    :
    (Avrupa’da daha fazla asker çıkması mümkün mü?) NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı dostum çok güçlü bir lider, ayrıca çok güçlü bir adam, belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. NATO bize çok iyi davranmıyordu. İran konusunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz hep onlara yardım ettik ve eminim ki onlar da bize yardım edecektir dedik ancak İtalya, Almanya ve Fransa bizi reddetti. Ben de, ‘Tamam’ dedim. Niye 100 milyonlarca dolar harcayarak onlara yardım ediyoruz ki onlar yanımızda olmayacaksa?

İRAN-ABD GERİLİMİ

  • ERDOĞAN
    :
    Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz.

F-35 DÜNYANIN EN İYİ UÇAĞI

  • TRUMP
    :
    Bu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes 'Neden bunu yapmayalım ki' diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F-35 ve bunu düşüneceğiz.

5 UÇAK SÖZÜ ALDIK

  • ERDOĞAN
    :
    Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump’ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

RUSYA-UKRAYNA

  • ERDOĞAN
    :
    NATO’da iki önemli ülke olarak bizler bu zirveden güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Biz Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri değerli dostum ile paylaşıp görüşeceğiz ve ona göre adımlarımızı atacağız.
  • TRUMP
    :
    Devlet başkanı Putin ile görüştüm. Sayın Erdoğan’a da çok saygı duyar kendisi. Zelenski ile de görüştüm. Bence bir sonuca ulaşacağız. Ben 8 savaşı durdurdum bence 9’uncuya da ulaşacağız. Bazen Putin bazen Zelenski ile çok iyi oluyorum bazen de tersi. En iyi bildiğim şey anlaşmalar. Ben hep anlaşmalar yaparım.

CAATSA YAPTIRIMLARI

  • TRUMP
    :
    Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye’nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil. Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir dron savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bzim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur. Güç ve enerjide önemli sıkıntıları var böyle giderse Avrupa olmaktan çıkacaklar.

Türkiye çok güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok yakın arkadaş ve dost olduklarını söyleyen Trump, şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir iş çıkartıyor. Havalimanı çok güzel, gelen yolların hepsi yeni. Çok iyi bir liderlik ediyorsunuz ve dünyanın dört bir yanında saygı görüyorsunuz. Başından beri çok iyi bir ilişkimiz var, çok iyi bir kimyamız var. Çok özel bir ilişki gerçekten aramızdaki. Türkiye’nin çok iyi bir Cumhurbaşkanı var. Çok güçlü bir ülke askeri olarak. İnsanlar Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu aslında bilmiyor. Çok iyi askerleri var. Evet, gerçekten çok güçlü bir ülke. Bir ilişkinin neden özel olduğunu asla bilemezsiniz. Bazı insanlar yanınızda olmalıdır bazıları olmamalıdır. Bazen en iyi ilişkileri böyle çetin adamlarla yürütürsünüz bazen de çok aciz çok zayıf insanlar olur onlarla da hiç geçinemezsiniz. Bir rahibimiz vardı Rahip Brunson. Çok büyük bir olaydı. Çok dramatikti. Çok uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu biliyordum. Arayacak belli yerlerim vardı. Cumhurbaşkanını aradım ve adında onu serbest bıraktı. Hristiyan topluluğu bunu asla unutmayacak, çok iyi bir başkan kendisi. İlişkimiz her zaman çok iyi yürüdü.

Külliye'de Oval Ofis formatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, baş başa görüşmelerinin ardından Beştepe’de Türk ve ABD basınının karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamında gerçekleştirilen basın bölümü, Washington’daki Beyaz Saray’ın ünlü Oval Ofis görüşmelerini andıran bir formatta yapıldı. İki lider, heyetleriyle birlikte kameralara görüntü verdi. Görüşmenin başında kısa değerlendirmelerde bulunan Erdoğan ve Trump, daha sonra Türk ve ABD’li gazetecilerin sorularını birlikte yanıtladı. Sorular; Türkiye-ABD ilişkileri, NATO, savunma sanayii iş birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze, Suriye ve bölgesel güvenlik başlıklarında yoğunlaştı. Beştepe’de ilk kez uygulanan bu format, diplomatik yönüyle Beyaz Saray’daki Oval Ofis basın bölümlerini hatırlattı.


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Başlıklar :DiplomasiNATOErdoğanTrump
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