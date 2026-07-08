CAATSA yaptırımları kalkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan ile Trump’ın Beştepe’deki kritik görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. Trump’ın en dikkat çeken mesajı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili oldu. İki lider, basın toplantısında gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

(Avrupa’da daha fazla asker çıkması mümkün mü?) NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı dostum çok güçlü bir lider, ayrıca çok güçlü bir adam, belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. NATO bize çok iyi davranmıyordu. İran konusunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz hep onlara yardım ettik ve eminim ki onlar da bize yardım edecektir dedik ancak İtalya, Almanya ve Fransa bizi reddetti. Ben de, ‘Tamam’ dedim. Niye 100 milyonlarca dolar harcayarak onlara yardım ediyoruz ki onlar yanımızda olmayacaksa?

(Avrupa’da daha fazla asker çıkması mümkün mü?) NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı dostum çok güçlü bir lider, ayrıca çok güçlü bir adam, belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. NATO bize çok iyi davranmıyordu. İran konusunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz hep onlara yardım ettik ve eminim ki onlar da bize yardım edecektir dedik ancak İtalya, Almanya ve Fransa bizi reddetti. Ben de, ‘Tamam’ dedim. Niye 100 milyonlarca dolar harcayarak onlara yardım ediyoruz ki onlar yanımızda olmayacaksa?

Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump’ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump’ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye’nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil. Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir dron savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bzim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur. Güç ve enerjide önemli sıkıntıları var böyle giderse Avrupa olmaktan çıkacaklar.

Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye’nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil. Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir dron savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bzim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur. Güç ve enerjide önemli sıkıntıları var böyle giderse Avrupa olmaktan çıkacaklar.