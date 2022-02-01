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KIRŞEHİR

Camdan bakan çift gözlerine inanamadı: Sürü halindeydiler

Kırşehir’de yaşayan öğretmen çift, kar yağışına bakmak için evlerinin balkonuna çıktıklarında sokakta domuz sürüsü gördü.

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Haber Merkezi İHA
Camdan bakan çift gözlerine inanamadı: Sürü halindeydiler
Camdan bakan çift gözlerine inanamadı: Sürü halindeydiler.

Yaşadıkları durumu anlatan Alper Şahin, eşiyle otururken kar yağıp yağmadığını kontrol ettiklerini ve domuz sürüsü gördüklerini söyledi. Şahin, "Eşimle birlikte oturuyorduk. Eşime kar yağıp yağmadığını kontrol etmesini söyledim. Camdan eşim kar yağışını kontrol ettiğinde bir anda şehir merkezinde 10-11 domuzun olduğunu gördük ve bu durum bizi çok etkiledi" dedi.

Camdan bakan çift gözlerine inanamadı: Sürü halindeydiler
Camdan bakan çift gözlerine inanamadı: Sürü halindeydiler


Bir gün önce dışarıda olduklarını ve kar yağışının keyfini çıkardıklarını anlatan Şahin, "Biz o saatlerde dışarıda olsaydık ve domuz sürüsü ile karşılaşsaydık bu durum bizi çok etkilerdi. İyi ki karşılaşmadık. Yetkililer bu duruma önlem almalılar" ifadelerini kullandı. Aç kalan domuz sürüleri ise şehir merkezine en yakın mahallelerden Hızır Ağa Mahallesi’nde görüldü.

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