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KIRŞEHİR

Kırşehir Haber: Çeyiz sandığının içerisinden tarihi eser çıktı

Çeyiz sandığının içerisinden tarihi eser çıktı

Kırşehir'de 3 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, çeyiz sandığı içine gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke bulundu.

Haber Merkezi AA
Sandığın içerisinden çıkan sikkelerin, Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.
Sandığın içerisinden çıkan sikkelerin, Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Kırşehir'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikkeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu, silah ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

  • Polis ekipleri, Medrese Mahallesi'nde park halinde bulunan, camları siyah filimle kapatılmış ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek inceleme yaptı. Otomobilde alüminyum folyoya sarılı esrar ile 2 gram eroin bulundu.

Araçtaki zanlıların ikametlerinde de arama yapıldı. A.K'nin evinde ruhsatsız birer tabanca ve av tüfeği ile 14 tabanca mermisi, C.K'nin ikametinde ise bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

  • Sürücü S.Ç'nin evindeki aramada ise bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve "sallama" diye tabir edilen 2 büyük bıçağa el konuldu. Ayrıca yatak odasında şüphelinin eşine ait çeyiz sandığının içinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 altın sikke bulundu.

A.K, C.K. ile S.Ç. ve eşi D.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

D.Ç'nin, emniyetteki ifadesinde, altın sikkelerin hangi döneme ait olduğunu ve tarihi eser niteliği taşıdığını bilmediğini, tarla kenarında bulup sandığa koyduğunu söylediği öğrenildi.

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