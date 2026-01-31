CHP teşkilatları DEM'den rahatsız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti seçmenini CHP’ye yakınlaştırmaya dönük hamleleri, parti içinde rahatsızlığa sebep oldu. Alevi kökenli il başkanları ve bazı örgüt yöneticileri, Kürt seçmeni elde tutma uğruna geleneksel CHP tabanının göz ardı edildiği eleştirisini dillendiriyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkası netleşmeye başladı. Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları CHP içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
ALEVİ SEÇMEN TEPKİLİ
Özellikle Kürtlere yönelik kapsayıcı mesajların, parti içindeki Alevi tabanda rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor. Parti kaynaklarına göre, Alevi kökenli bazı il başkanları ve örgüt yöneticileri, bu söylemin CHP'nin tarihsel kimliği ve sosyolojik taban dengeleriyle örtüşmediği görüşünde. Tek taraflı bir seçmen konsolidasyonunun uzun vadede CHP'ye yeni kırılganlıklar yaratabileceğini vurgulayan kaynaklar, "Genel Başkan, DEM Parti tabanının kopmaması için bizim hassasiyetlerimizi görmezden geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu rahatsızlığın, özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde örgüt düzeyinde daha açık biçimde dillendirilmeye başlandığı kaydediliyor.
İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ
Özel’in görüşmede DEM Partili eş genel başkanlara 2019 Yerel Seçimleri’nden bu yana sürdürülen örtük iş birliğinin devam ettirilmesi yönünde beyanda bulunduğu öne sürüldü. DEM Parti eş genel başkanlarının ise Özel'e, özellikle son dönemde Suriye merkezli gelişmeler ve bölgesel dengeler bağlamında CHP’den gelen açıklamalar nedeniyle teşekkür ettiği belirtiliyor. Görüşmede Kürt meselesi, yerel yönetimlerde iş birliği ve bölgesel politikalar başlıklarını öne çıktığı ifade ediliyor.