CHP teşkilatları DEM'den rahatsız

Özellikle Kürtlere yönelik kapsayıcı mesajların, parti içindeki Alevi tabanda rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor. Parti kaynaklarına göre, Alevi kökenli bazı il başkanları ve örgüt yöneticileri, bu söylemin CHP'nin tarihsel kimliği ve sosyolojik taban dengeleriyle örtüşmediği görüşünde. Tek taraflı bir seçmen konsolidasyonunun uzun vadede CHP'ye yeni kırılganlıklar yaratabileceğini vurgulayan kaynaklar, "Genel Başkan, DEM Parti tabanının kopmaması için bizim hassasiyetlerimizi görmezden geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu rahatsızlığın, özellikle İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde örgüt düzeyinde daha açık biçimde dillendirilmeye başlandığı kaydediliyor.