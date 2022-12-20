CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar

Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti. Anne Yasemin D., "Belediye özel kalem müdür vekili ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Belediye olayı çözmekle alakadar olmalı

CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., "Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana ’bu ne demek’ diye soramıyor mu?" diye konuştu.

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Savcılık işlem başlatsın bu sapık için

Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; "Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra ’adalet’ demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun" diye konuştu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

FOTOĞRAF 16 Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde meydana geldi. N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkınere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu. Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkınerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

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FOTOĞRAF 16 Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbulda beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivride etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kızıldağ Geçidi’nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı. Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı. Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar ekiplerden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle, birlikte Osmaneli’nin Yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı, Ağlan köyünde yılın ilk kar yağışı başladı. Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Ağlan Köy Muhtarı Kasım Balcı, “Kar yağışının saat 21:30 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir dedi. Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı Kastamonu-Abana karayolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Ilgaz Dağı’nda, Ağlı, Küre, Seydiler, Şenpazar, Cide ve Devrekani ilçesinde etkili oluyor. Cide ilçesi Dağlı mevkiinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının keyfini çıkarmak için bazı aileler de çocuklarıyla birlikte Dağlı mevkiine geldi. Burada bir süre kar topu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı. Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen bir vatandaş, karın tadını çıkartmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.

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