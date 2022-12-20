Gündem CHPli Kırşehir Belediyesinde taciz iddiası Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
KIRŞEHİR

CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar

CHP’li Kırşehir Belediyesinde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını iddia ederek, belediye önünde eylem yapan ve taciz ile suçladığı şahsın adli mercilerce serbest kalmasına öfkelenen anne, olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
CHP’li Kırşehir Belediyesinde taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen anne Yasemin D. belediye görevlisi M.Z'nin tutuklanmasını istedi.

Belediye görevlilerinin kendisini belediye binasında darp etmek istediğini öne süren öfkeli anne Yasemin D., kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdür vekili ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti. Anne Yasemin D., "Belediye özel kalem müdür vekili ve personel müdürü belediyede kapıyı kilitleyip beni darp etmeye kalktılar, raporum var. Oğluma cinsel organını atan belediye görevlisinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Belediye olayı çözmekle alakadar olmalı

CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin olayı çözmekle alakadar olmadığını, Kırşehir Adalet Sarayı önünde avukatı eşliğinde yaptığı basın açıklamasında anlatan Yasemin D., "Batsın partiniz de belediyenizde. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici alt biriminde çalışana ’bu ne demek’ diye soramıyor mu?" diye konuştu.

Savcılık işlem başlatsın bu sapık için

Cumhuriyet Savcılığına adliye önünde seslenen ve belediye görevlisi M.Z., hakkında tutuklama talep eden anne Yasemin D. açıklamasında; "Daha kaç çocuğumuzun canını yakacaklar. Vicdanlara sesleniyorum. Yaşadığım durumun herhangi bir parti ile alakası söz konusu değil. Ben acılı bir anneyim. Ben o sapığı öldürdükten sonra ’adalet’ demesinler, bizlerin çocukları ne olacak? Vicdanlara sesleniyorum; kendi çocuğunuzu benim yerime koyun" diye konuştu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 16
Title
Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde meydana geldi.
Title
N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkınere çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu.
Title
Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.
Title
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkınerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Title
Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Title
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu.
Title
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti
Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü:
FOTOĞRAF 16
Title
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbulda beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivride etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Title
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Title
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi.
Title
Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Title
Kızıldağ Geçidi’nde konuşlu Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.
Title
Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti.
Title
Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Title
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.
Title
Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı.
Title
Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar ekiplerden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.
Title
Hava sıcaklığının düşmesiyle, birlikte Osmaneli’nin Yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı, Ağlan köyünde yılın ilk kar yağışı başladı.
Title
Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Ağlan Köy Muhtarı Kasım Balcı, “Kar yağışının saat 21:30 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonucunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir dedi.
Title
Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili olmaya başladı.
Title
Kar yağışı Kastamonu-Abana karayolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Ilgaz Dağı’nda, Ağlı, Küre, Seydiler, Şenpazar, Cide ve Devrekani ilçesinde etkili oluyor. Cide ilçesi Dağlı mevkiinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Title
Karayolları ekipleri, kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının keyfini çıkarmak için bazı aileler de çocuklarıyla birlikte Dağlı mevkiine geldi. Burada bir süre kar topu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı. Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen bir vatandaş, karın tadını çıkartmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Title
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü:
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.

Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
FOTOĞRAF 9
Title
17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.
Title
Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Title
Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı.
Title
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.
Title
Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü.
Title
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.
Title
Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
Adapazarı'nda silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında camların taşlanarak kırılmasının ardından bu sefer de yangın çıktı. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.


Yedi ilçede11 adres basıldı

Yedi ilçede
11 adres basıldı

İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu.
Taşlarla camlarıkırılıp kundaklandı

Taşlarla camları
kırılıp kundaklandı

​Silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.
2022 TL yılı oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi.

Meteoroloji uyarmıştı: Çok sayıda il beyaza büründü

Gece yarısı ​benzin ve motorinde pompaya yansıdı.

​Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar.

​Adreseler şafak vakti tek tek basıldı: 30 gözaltı.

Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun değerlerine saldıranlara tepki gösterdi.

​Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu-Akşener krizine doğrulama.

​Plan ilk etapta günlük 10 milyon ikinci aşamada 40 milyon metreküp.

​NATO biletini yaktı.

​Semtine göre günlük 150-250 TL arasında.

​Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı.

​Putin iki yıl sonra Belarus'ta.

​Hollanda'da ötenazi Türkiye'de sağlık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.