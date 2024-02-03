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CHP'nin kol temasını sürdürdüğü DEM Parti'den İstanbul Ankara ve İzmir kararı

CHP'nin seçim ortağı haline gelen DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı. Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanın ise yarın yapılacağı öğrenildi.

20:55 - 3/02/2024 Cumartesi
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DEM Parti
DEM Parti

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Seçimlere 56 gün kalırken partiler de aday belirleme süreçlerini de sürdürüyor.

CHP'nin seçim ortağı haline gelen, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan DEM Parti de aday belirleme konusunda karar aldı.

DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.

DEM Parti'den büyükşehirlerde aday çıkarma kararı

CHP'nin seçim ortağı DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.

Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanınsa yarın yapılacağı öğrenildi. Açıklamanın saat 11'de yapılması bekleniyor.

İstanbul'da Başak Demirtaş önde

Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.



#DEM Parti
#CHP
#Yerel Seçim
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