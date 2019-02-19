Cumhur ittifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekildi

Yerel seçimlerle ilgili listelerin YSK'ya teslim edilmesi için son gün olan 19 Şubat siyaset koridorlarını da oldukça hareketlendirdi.

Listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala hem AK Parti hem de MHP'den önemli illerle ilgili ortak adımlar geldi.

Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

Bolu ve Bilecik'te ortak aday çıkarılacak

Cumhur İttifakı'nın Bolu ve Bilecik'te de Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağı kaydedildi.

Belediye ve il genel meclisi listeleri de iki partiden ortak isimler ile oluşturulacak. Bu listelerin hazırlanması sonrasında son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli verecek.

İki liderin onayının ardından listeler yarın seçim kurullarına teslim edilecek. Aynı gün ittifakın genişlediği seçim bölgeleri ve bu bölgede hangi partiden aday gösterildiği de kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Böylelikle Cumhur İttifakı beklendiği gibi genişledi ve 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi. 51 ilde Cumhur İttifakı kurulmuş oldu.

Son görüşmelerin ardından MHP 16, AK Parti 3 ilde adayını geri çekti.

AK Parti mitingini izleyen vatandaşlar.

Her iki genel merkezden de arandım

AK Parti Kars'ta 'Cumhur İttifakı' gereği adayı Ensar Erdoğdu'yu geri çekerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Çetin Nazik'i destekleme kararı aldı. Nazik kararla ilgili olarak, "Cumhur İttifakı kapsamında Kars'ta AK Parti adayını çekmiştir" şeklinde konuştu. Nazik, kararın hem AK Parti hem de MHP Genel Merkezi tarafından kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

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MHP Genel Merkezi.

Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta duyurulacak

Yine tüm seçim bölgelerinde belediye başkan adaylarının yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi adayları da kesinleşmiş olacak.

22 Şubat Cuma günü ise geçici aday listeleri duyurulacak. Yapılan itirazlar ve eksiklerin tamamlanması sonrasında 2 Mart tarihinde kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.