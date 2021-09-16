Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Törenine katıldı
KIRŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni”ne katıldı. Erdoğan, "Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ahi Evran ile yeni bir döneme giriyoruz. Ahi Evran'ın tüm ahlak anlayışını anıyoruz. İlk olarak 34. Ahilik Etkinlikleri Haftası'nda ülkemizin farklı köşelerinden esnaf kardeşlerimizle buluşmuştuk. 2021 senesi UNESCO tarafından Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıl dönümü münasebetiyle Ahi Evran Yılı ilan edildi. Bu sene aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. sene-i devriyesi olması hasebiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-i Veli yılıdır. Sene başından beri düzenlediğimiz çeşitli programlarla büyük önem taşıyan yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz.

"YENİ BİR DÖNEMİN ADRESİ OLACAK"

Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bundan sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor.

Yeni yönetimin bu binaya güç katacağına eminim. Kapı kapı dolaşarak girilmedik mekan bırakmayacaklar. 2023 seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak burası. Yoğun bir şekilde çalışmaya hazır mıyız? Yeni hizmet binamız Kırşehir siyasetine hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırşehir'de enflasyon mesajı: Enflasyonu düşüreceğiz, fahiş fiyatı durduracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırşehir'de enflasyon mesajı: Enflasyonu düşüreceğiz, fahiş fiyatı durduracağız

Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.