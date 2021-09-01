Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.

  • Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Subay ve astsubaylarımız için hemen kollarımızı sıvadık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Subay ve astsubaylarımız için hemen kollarımızı sıvadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yargı reformu' mesajı: Çalışmalarımızı hızlandıracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yargı reformu' mesajı: Çalışmalarımızı hızlandıracağız
Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.