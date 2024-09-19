Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa tartışmalarına noktayı koydu. Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine ket vuracağını belirten Erdoğan, “Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı’nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur” dedi. Erdoğan, “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni”nde yeni anayasanın çerçevesini şu şekilde çizdi: Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Biz milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye’nin önünü açmak istiyoruz.