Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: Yine dünyaya gelse şehitliğe gönderirim ’Türkiye’mizin Kahraman Kadınları’ programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir’de konuştu. Organlarını bağışlayan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz’ın annesi Sevgi Yılmaz, "Ben anneyim Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehitlerimizin ve şehit annelerimizin yanında oldu. Devletimizin, milletimizin başından Allah eksik etmesin” dedi.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 14:36 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 14:47 İHA