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Deprem bölgesine yardım gönderen vatandaştan duygulandıran mesaj

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinden çıkan bir yazı herkesi duygulandırdı.

18:22 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Yapılan çağrı üzerine vatandaşlar battaniye, eldiven, kuru gıda, ısıtıcı, bebek bezi ve para yardımında bulundu.

Yapılan çağrı üzerine vatandaşlar battaniye, eldiven, kuru gıda, ısıtıcı, bebek bezi ve para yardımında bulundu.

Kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, fakat yardım malzemesi dolu bir koliden çıkan yazıda
'Sizin elleriniz üşürken bizim yüreğimiz donmakta'
adlı yazı ile karşılaşan görevliler duygu dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Depremlerde bin 541 can kaybı, 9 bin 733 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


Kırşehir’de sabah saatlerinden itibaren Valilik tarafından yapılan organizasyonla Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği bölgeler için yardımlaşma çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine vatandaşlar battaniye, eldiven, kuru gıda, ısıtıcı, bebek bezi ve para yardımında bulundu. Aşıkpaşa Spor salonunda toplanan yardım malzemeleri ayrıştırıldıktan sonra tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere hareket ettiriliyor.



Şimdiye kadar Kırşehir’den yardım malzemesi dolu bir tır bölgeye gönderildi. Vatandaşlar, Aşıkpaşa Spor salonu yanı sıra Cacabey Meydanında da toplanarak görevli personele yardımcı oluyor.





#Kahramanmaraş
#Deprem
#Kırşehir
1 saat önce
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Deprem bölgesine yardım gönderen vatandaştan duygulandıran mesaj
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