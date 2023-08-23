|
Gündem

Depremzede baba ile Bakan Koca'nın duygulandıran diyaloğu: İmam hatibi bitirip tıbbı kazanan oğlum sizin gibi doktor olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir’de ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında tıp fakültesi kazanan depremzede Yasin Şulan ve babası ile tanıştı. İmam hatip lisesinden mezun olan oğlu Yasin Şulan'ın Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen gururlu baba Bakan Koca'ya, "Oğluma dedim ki sayın bakanım gibi bir doktor olacaksın. Sizin elinizi öpmek istedi ama utandığından dışarı çıktı" dedi. Bakan Koca, babaya oğluyla kendisinin ilgileneceğinin sözünü verdi. Bakan Koca ve Şulan ailesi arasındaki bu duygulandıran diyalog salondan büyük alkış aldı.

17:37 . 23/08/2023 Çarşamba
Diğer
Bakan Koca, depremzede babaya tıp fakültesi kazanan gençle ilgileneceğinin sözünü verdi.

Bakan Koca, depremzede babaya tıp fakültesi kazanan gençle ilgileneceğinin sözünü verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Kırşehir'e gitti. Buradaki temasları kapsamında Kırşehirlilerle bir araya gelen Bakan Koca, katıldığı programda kürsüden hitap ettiği esnada salondan bir ses yükseldi. Hataylı olduğunu söyleyen bir depremzede sesini Bakan Koca'ya duyurdu.

'Oğluma dedim ki okuyacaksın ama imkanım yok'

Oğlu Yasin Şulan'ın Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen gururlu baba Koca'ya,
"Allah razı olsun. Ben Hatay Kırıkhan'dan depremzedeyim. Ben sizi çok beğeniyorum. Oğlum da burada oturuyordu ama çok utandı çıktı. Oğluma dedim ki okuyacaksın ama imkanım yok. Ama sayın bakanım gibi bir doktor olacaksın. Çocuk buraya geldi tıbbı tutturdu. İmkanlarım da yok. Sizin elinizi öpmek istedi ama utandığından dışarı çıktı"
dedi.

'Sizin yerinizi dolduramaz'

Bunun üzerine Yasin'in başarısını tebrik eden Koca, tanışmak istedi. Ensonhaber'de yer alan habere göre, müstakbel doktor adayı genç ve babası sahneye Bakan Koca'nın yanına çıkartıldı. Genç ve babasıyla tanışan Koca, babanın taleplerini dinledi.

"Bu sizin örneğiniz. Sizin yerinizi dolduramaz ama..."
sözlerini duyan Koca,
"Doldurur... Geçer geçer hiç merak etme"
diyerek karşılık verdi.

'Ben onunla ilgileneceğim'

Oğlunun imam hatip bitirdikten sonra tıbbı kazandığını ve hayatının cami ve kitaplardan ibaret olduğunu söyleyen babayı memnuniyetle dinleyen Fahrettin Koca, Yasin ile kendisinin ilgileneceğini söyledi.

Bakan Koca ve Şulan ailesi arasındaki bu duygulandıran diyalog salondan büyük alkış aldı.


Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor. Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı. Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi. 85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi. İşte Çanakkale'deki orman yangınına dair anbean yaşanan tüm gelişmeler...


#Fahrettin Koca
#Kırşehir
#depremzede
#Sağlık Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı!