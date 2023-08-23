Depremzede baba ile Bakan Koca'nın duygulandıran diyaloğu: İmam hatibi bitirip tıbbı kazanan oğlum sizin gibi doktor olacak

Bakan Koca, depremzede babaya tıp fakültesi kazanan gençle ilgileneceğinin sözünü verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Şehir Buluşmaları kapsamında Kırşehir'e gitti. Buradaki temasları kapsamında Kırşehirlilerle bir araya gelen Bakan Koca, katıldığı programda kürsüden hitap ettiği esnada salondan bir ses yükseldi. Hataylı olduğunu söyleyen bir depremzede sesini Bakan Koca'ya duyurdu.
'Oğluma dedim ki okuyacaksın ama imkanım yok'
'Sizin yerinizi dolduramaz'
Bunun üzerine Yasin'in başarısını tebrik eden Koca, tanışmak istedi. Ensonhaber'de yer alan habere göre, müstakbel doktor adayı genç ve babası sahneye Bakan Koca'nın yanına çıkartıldı. Genç ve babasıyla tanışan Koca, babanın taleplerini dinledi.
'Ben onunla ilgileneceğim'
Oğlunun imam hatip bitirdikten sonra tıbbı kazandığını ve hayatının cami ve kitaplardan ibaret olduğunu söyleyen babayı memnuniyetle dinleyen Fahrettin Koca, Yasin ile kendisinin ilgileneceğini söyledi.
Bakan Koca ve Şulan ailesi arasındaki bu duygulandıran diyalog salondan büyük alkış aldı.