Depremzede baba ile Bakan Koca'nın duygulandıran diyaloğu: İmam hatibi bitirip tıbbı kazanan oğlum sizin gibi doktor olacak

"Allah razı olsun. Ben Hatay Kırıkhan'dan depremzedeyim. Ben sizi çok beğeniyorum. Oğlum da burada oturuyordu ama çok utandı çıktı. Oğluma dedim ki okuyacaksın ama imkanım yok. Ama sayın bakanım gibi bir doktor olacaksın. Çocuk buraya geldi tıbbı tutturdu. İmkanlarım da yok. Sizin elinizi öpmek istedi ama utandığından dışarı çıktı"