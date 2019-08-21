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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 3 aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı gelin alma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA DHA IHA
Diyarbakır'da 3 aile arasında kız isteme nedeniyle çatışma çıktı.
Diyarbakır'da 3 aile arasında kız isteme nedeniyle çatışma çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, G.P.'nin, eşi Z.P. ile aralarındaki geçimsizlik yüzünden babasının evine gitmesi nedeniyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

POMPALI TÜFEKLE EVDEKİLERİ TARADI

Olay, saat 01.30 sıralarında, Silvan'ın Gökçe Tevek köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan G.P., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Z.P. ile tartışıp, köyde oturan babası Cevad Narin'in evine gitti. Diyarbakır'da yaşayan Z.P. ise ağabeyi M.P. ve dayısı S.E. ile birlikte hafif ticari araçla geldikleri Narin'in evinde, G.P.'yi götüreceklerini söyledi. Narin ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle 3 kişi, yanlarında getirdikleri kalaşnikof ve pompalı tüfekler ile evdekilere ateş açtı.

AA
Silvan'da 3 aile arasında silahlı kavga

Evde kurşunların hedefi olan kimliği belirsiz 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla Silvan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halise (32), Aziz (20), Gökhan (19) ve Mevlüt Narin (58) ile Edip Oğraş (42) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İHA
Silvan'da 3 aile arasında silahlı kavga.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise giriş- çıkışları kapattı. Eve ateş açanlardan M.P., hafif ticari araçta 2 kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Z.P. ve S.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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