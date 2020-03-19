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KIRŞEHİR

Eczacılardan koronavirüse karşı önlem: Tezgahların önlerine branda ve şerit çektiler

Kırşehir'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.

Haber Merkezi DHA
Eczaneler tezgahların önlerine çekilen şeritlerle korunmaya çalışılıyor.
Eczaneler tezgahların önlerine çekilen şeritlerle korunmaya çalışılıyor.

Eczacı Musa Çubuk, kendilerini ve müşterilerini koronavirüsten korumak için tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.

Maske ve eldiven takan Çubuk ve çalışanları, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini ise brandaya açtıkları deliklerden yaptı.

Koronavirüse önlem kapsamında eczaneler de kendilerini korumaya aldı.

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Tezgahların önlerine şerit çekildi

Kentte faaliyet gösteren çok sayıda eczane de tezgahlar önüne şerit çekerek, önlem aldı. Eczacı Fuat Cömertoğlu, bazı müşterilerin alınan önlemlerden memnun olduğunu, bazılarının ise rahatsız olduğunu söyledi.

Gelen bazı müşteriler bu uygulamadan rahatsız olduğunu dile getirdi.

  • Halk sağlığı için böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirten Cömertoğlu,"Sağlık il müdürlüğümüzün ve eczacılar birliğimizin göndermiş olduğu yazı ile çemberi oluşturduk. Bu uygulama hastalarımızın güvenliği için yapıldı. Günde 150 hasta ile muhatap oluyoruz. Biz onların sağlığı için uğraşıyoruz" dedi.

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