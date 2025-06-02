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Erzincan Valisi Aydoğdu'ya 'Fahri Hemşehrilik Beratı'

Erzincan Valisi Aydoğdu'ya 'Fahri Hemşehrilik Beratı'

23:212/06/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya İliç'te gerçekleşen maden kazasında yaptığı çalışmalardan dolayı İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi tarafından "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya İliç'te gerçekleşen maden kazasında yaptığı çalışmalardan dolayı İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi tarafından "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 2024 Şubat ayında meydana gelen maden kazası sonrasında arama kurtarma çalışmalarında göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edildi. Vali Aydoğdu, nazik davranışlarından dolayı İliç Kaymakamına, Belediye Başkanına ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen maden kazası sonrasında toprak altında kalan işçilerin arama kurtarma çalışmalarında göstermiş olduğu gayret ve sonrasında işçilerin ailelerine göstermiş oldukları ilgi, alaka ve hassasiyetleri nedeniyle İliç Belediye Meclisi'nce Vali Hamza Aydoğdu'ya "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesine yönelik alınan karar gereğince İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi tarafından Vali Hamza Aydoğdu'ya "Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya "Fahri Hemşehrilik Beratı"

Kendisine fahri hemşehrilik beratı verilmesinden büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, bu nazik davranışlarından dolayı İliç Kaymakamı Meriç Dinçer'e, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi'ye ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Fahri Hemşehrilik Beratı



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