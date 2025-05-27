Refahiye’de gençler çevre için pedal çevirdi

"Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla Refahiye’de bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken aynı zamanda gençlere doğa ile iç içe olma ve sağlıklı yaşamın önemini deneyimleme fırsatı sundu.