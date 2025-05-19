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Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarış'ında kazananlar belli oldu

Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarış'ında kazananlar belli oldu

19:3519/05/2025, Pazartesi
AA
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Kazanan yarışmacılar ödüllerini aldı.
Kazanan yarışmacılar ödüllerini aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'da gerçekleştirildi. Büyüklerde Sevim Gerçek, 19 yaş altı kategorisinde Nilsu Karasay, 17 yaş altı kategorisinde de Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan yarış, Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında düzenlendi.


Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın bisikletçiler, çeşitli kategorilerinde pedal çevirdi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Samsun Atakum Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Kemal Yıldız ile Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.


Büyüklerde Alanya Belediyespor'dan Sevim Gerçek, 19 yaş altı kategorisinde Giresun Spor Lisesi'nden Nilsu Karasay, 17 yaş altı kategorisinde de Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nden Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinci oldu.




#Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı
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