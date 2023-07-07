Esenyurt Belediyesinden kamuya büyük zarar

Göreve geldiği günden beri belediyeyi borç batağına sürükleyen CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt, ihale ile hizmet veren firmalara ağır mali yük yükledi. Çok sayıda firma, alacaklarını tahsil edemediği için mağdur oluyor. Esenyurt Belediyesi’nin mağdur ettiği firmalardan birisi de Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş.

Geçmiş dönemde açılan çevre temizliği ve çöp toplama ihalesini alan firma, hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. 2019’daki yerel seçimlerde belediye AK Parti’den CHP’ye geçse de firma yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek hizmet vermeye devam etti. Ancak CHP’li belediye bu süreçte aynı iyi niyeti göstermedi.





50 MİLYONLUK FAİZ YÜKÜ

Kasasında parası olduğu halde firmanın geçmiş dönemden kalan hak edişlerini vermeyen belediye, kendi döneminde tahakkuk eden hizmet bedelini de ödemedi. Görüşmelere rağmen belediyeden olumlu bir adım gelmeyince Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş., kesinleşen alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı. Belediye Başkanı Bozkurt, 18 ay içerisinde borcun ödeneceğini taahhüt edince, firma yeni yönetime ödeme fırsatı tanımak için icra işlemlerini geri çekti. Ancak verilen sözler tutulmadı. Belediye hesaplarına yeniden haciz konuldu. Belediye ise hukuk oyunları ile haciz sürecini geciktirerek kamuya 50 milyon liraya yakın faiz ve harç yükü bindirdi.





ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Aradan 4 yıl geçmesine rağmen borçlarını ödemeyen belediye yüzünden firma ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldı. Bir yandan haciz işlemlerine devam eden firma, diğer yandan da

alacaklarını tahsil edemediği için uğradığı zararın (munzam zarar) tazmin edilmesi için dava açtı. Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle, firmanın işlerini devam ettirebilmek için borçlandığı, ek faiz yükü ve finansman giderleri ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Dilekçede Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın “Zamanında borcunu ifa etmeyen davalının müvekkili uğrattığı munzam (aşkın) zararın tazmini gereklidir” kararları hatırlatılarak, belediyenin zararı tazmin etmesi istendi.





BİLİRKİŞİ: ŞİRKETE BORÇ YÜKÜ OLUŞTURDU

Dilekçeyi kabul eden mahkeme, bilirkişi tayin ederek firmanın uğradığı zararın tespit edilmesine hükmetti. Karar üzerine 3 bilirkişi, şirketin 4 yıllık mali tablolarını inceleyerek 23 sayfalık detaylı rapor hazırladı. Raporda “belediyenin ödemeleri zamanında ve tam olarak yerine getirmediği” belirtilerek “Bundan dolayı şirketin kredi kullanımlarının artmış olduğu ve bu borçlanma sebebiyle ücret, vergi ve faiz yükü ile karşı karşıya kalmış olduğu tespit edilmiştir” denildi. Belediyenin yaptığı sınırlı ödemelerin de geciktirildiği, bu durumun da şirketi zarara

uğrattığı vurgulandı.





123 MİLYON LİRALIK MUNZAM ZARAR VAR

Raporda alacakların tahsil edilememesi dolayısıyla şirketin uğradığı toplam zarara ilişkin tespit de yer aldı. Raporda, belediyenin ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle alacaklı firmanın uğradığı munzam zararın 123 milyon TL olacağı ifade edildi. Kasasında parası olduğu halde borcunu ödemeyen, bu yüzden kamuya 50 milyon lira faiz yükü getiren belediye, bu bilirkişi raporuyla da on milyonlarca lira “manzum zarar” faturası ile karşı karşıya kaldı. Konu hakkında konuşan alacaklı firma avukatı Gürkan Celepcioğlu, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın güncel kararlarında altı çizilen ‘denkleştirici adalet ilkesine’ göre müvekkilimizin uğradığı zarar, raporda tespit edilenin çok daha üzerindedir. Belediye borçlarını zamanında ödemeyip başta kamu olmak üzere müvekkilimi ağır zarara uğrattı” dedi.



