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CHP’li belediyede ihale kurşunları: Maltepe'den silah sesleri yükseldi

CHP’li Maltepe Belediyesi’nde ihale anlaşmazlığı nedeniyle silah patladı. Müteahhitlik yapan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, odasına girdiği belediye başkanı Ali Kılıç ile tartıştı. Odadan ayrılan Polat, tekrar dönünce korumalarla arbede yaşandı. Polat, bu sırada silahını peş peşe ateşleyerek belediyede paniğe yol açtı.

Şahin Şen
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saldırganın ruhsatsız silah ile binaya nasıl girdiği araştırılıyor.

Saldırganın ruhsatsız silah ile binaya nasıl girdiği araştırılıyor.

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde silah sesleri yankılandı. Maltepe Belediyesi’ne ait binaya gelen Müteahhit Fevzi Polat (60) Başkan Ali Kılıç’ın odasına girdi. 2017 ve 2018’de CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı olan Polat, CHP’li Başkan Kılıç’la, belediyeden kesilen ihaleleri hakkında konuştu. Konuşmanın ardından odadan çıkan Polat, bir süre sonra yeniden odaya girmek istedi. Korumalarla arasında arbede çıkan Polat, belindeki silahı peş peşe ateşledi.


KURŞUN YAĞDIRDI

Belediye görevlileri Başkan Ali Kılıç’ı odada bulunan güvenlik kapısından dışarı çıkardı. Bu esnada Polat’ın silahıyla odanın tavanına doğru 2 el ateş ettiği, daha sonra binanın alt katlarına inerken yukarı doğru 5 el daha ateş ettiği öğrenildi. Polat olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

Polat’ın ihaleler kesilince yeniden ihale alabilmek için Başkan Kılıç’la görüşmeye gittiği öğrenildi. Saldırganın ruhsatsız silah ile binaya nasıl girdiği araştırılıyor.


#CHP
#Maltepe Belediyesi
#silah
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