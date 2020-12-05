Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Polisin eve geldiğini gören FETÖcü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı
İSTANBUL

FETÖ operasyonu sırasında polisleri gören şüpheli cep telefonlarını pencereden attı

Polisin eve geldiğini gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı

İstanbul polisi Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli, polisin eve geldiğini görünce cep telefonlarını bir çarşafa sarıp pencereden fırlattı. Polisin bina çevresinde yaptığı aramada, 5 cep telefonu ile bir kâğıda yazılı cep telefonu numarası ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi.
Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenlendi.

CEP TELEFONLARINI PENCEREDEN FIRLATTI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bir bina oldu. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlattı.

Polisleri gören şüpheli, cep telefonlarını pencereden attı

Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
GÜNDEM
CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

Koronada ‘özel’ fırsatçılık
KORONAVİRÜS
Koronada ‘özel’ fırsatçılık

Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 PKK’lı öldürüldü
GÜNDEM
Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 PKK’lı öldürüldü

Teröriste ‘şehit’ demiş: Örgüt yazışmaları ortaya çıktı
GÜNDEM
Teröriste ‘şehit’ demiş: Örgüt yazışmaları ortaya çıktı
Abone Ol Google News
İkiye bölünüyor!

İkiye bölünüyor!

Türkiye'nin en büyük ikinci gölünü bekleyen tehlike.
Ne yapalımabi kullanıyoruz

Ne yapalım
abi kullanıyoruz

​Uyuşturucu ile yakalanan şahıslardan ilginç savunma.
Koronanınuğramadığı köy

Koronanın
uğramadığı köy

Bugüne kadar hiçbir vaka görülmedi.
Polisi görünce<br>camdan fırlattı

Polisi görünce
camdan fırlattı

FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon.
Yerine geçecek<br>ismi seçtiler

Yerine geçecek
ismi seçtiler

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ikinci şok.
Bir ülkeden<br>daha çekiliyor

Bir ülkeden
daha çekiliyor

​ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı.

İzmirlinin<br>çilesi bitmiyor

İzmirlinin
çilesi bitmiyor

Su borusu patladı yollar adeta göle döndü.

İsrail<br>silaha doymuyor

İsrail
silaha doymuyor

​BICC'nin yıllık raporu açıklandı, sonuç şaşırtmadı.
Bu suça<br>onlar da ortak

Bu suça
onlar da ortak

​Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı uygulamalara AB de karıştı.
CHP'de taciz salgını

CHP'de taciz salgını

Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor.
Tartışmayı bırakalım

Tartışmayı bırakalım

​Aşı olmazsak yüzde 75'imiz hastalanır.
Akdeniz'de etkisini artırdı

Akdeniz'de etkisini artırdı

​AB Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması.
Erdoğan Fransa'ya seslendi

Erdoğan Fransa'ya seslendi

​Macron belasından kurtulun.
Beşiktaş <br>üçte üç yaptı

Beşiktaş
üçte üç yaptı

​Siyah beyazlılar zorlu fikstürden 9 puan çıkarmayı başardı.
Yuvamı yıkacaklardı

Yuvamı yıkacaklardı

ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.