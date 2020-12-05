Koronada ‘özel’ fırsatçılık

Kış aylarının yaklaşmasıyla yeni tip koronavirüste (Kovid-19) tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Günlük vaka sayılarının 32 bini aştığı Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi ikinci dalga tedirginliği yaşanıyor. Devlet hastanelerindeki yoğunluktan kaçmak isteyen hastalar, bu dönemde özel hastanelere talebi arttırdı. Talebin katlanmasıyla, kimi özel hastanelerin yataklarını dolu göstererek, isteyen müşteriye yaklaşık 10 bin liraya sattığı iddia ediliyor. Özel hastanelerin koronavirüs testi için de 400 ila 500 lira talep ettikleri belirtiliyor. Bu kapsamda kendilerine bir günde onlarca şikayet geldiğini ifade eden tüketici dernekleri ise Kovid-19 test ve tedavisinin ücretsiz olduğuna işaret ediyor. Bilgi almak için ulaştığımız özel hastanelerden; Kovid-19’lu, SGK’lı bir hasta için gecelik yatak fiyatının ortalama bin ila 3 bin lira arasında değiştiğini, SGK’sı olmayan hastalar için de fiyatın 3 bin liradan başladığını öğrendik. Konuştuğumuz çalışanlar, hastanelerinde Kovid-19 hastaları için yer olmadığını söyledi.

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KORONAVİRÜS Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler korona testi için ücret alamaz

Mahmut Şahin

PARA TALEP EDEMEZLER

Bu konuyla ilgili kendilerine çokça şikayet geldiğini anlatan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “9 Nisan 2020’de SGK bir tebliğ yayınlamıştı. O tebliğde, özel hastanelerin yeni tip koronavirüs tanı ve tedavisinden asla ücret alınmayacağı kanunlaştırıldı. Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa, bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler test ve tedavi için sizden para alamaz. Bu kadar net” diye konuştu. Özel hastanelerin aldığı fark ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirlediğini hatırlatan Şahin, “Özel hastaneler farkın fark ücretini alıyor. Vatandaş sahip olduğu hakları bilmiyor, kendisine dayatılan parayı maalesef ödüyor” dedi. Hastanenin ücret alması halinde vatandaşın elindeki faturayla SGK’ya şikayette bulunması gerektiğini anlatan Şahin, “Hasta şikayette bulunduğunda SGK ilgili kuruma anında 10 katı ceza kesiyor veya 10 gün süre veriyor. 'Bu sürenin beşinci gününde ödersen yarısını ödersin, altıncı gün ödersen ben senden 10 katını alırım' diyor” ifadelerini kullandı.

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BU SÜREÇTE HERKES HAKLI

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat da, “Özel hastanelerde gecelik yatak fiyatlarının 10 bin liraya dayanması” iddiasını yalanladı. Şu anda çok özel bir süreçten geçildiğini hatırlatan Reşat Bahat, “SGK sektöre gerçekçi bir fiyat belirlemeden, maaliyetlerin çok altında bir fiyat vererek, fark almak yasak diyor. Vatandaş herhangi bir ücret ödemek istemediğini söylüyor. Özel hastanelerde de yeni tip koronavirüslü hasta dışında hasta yok. İnsanlar bu dönemde bütün sağlık ihtiyaçlarını erteliyor. Yani her kesimin haklı olduğu bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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YATACAK YERİMİZ YOK

Kamu hastanelerinde Kovid-19 dışı yatak doluluk oranlarının yüzde 40’larda olduğu bilgisini paylaşan Reşat Bahat, “Kamu hastanelerinde ziyadesiyle Kovid-19’lu hastalar için yer var. Bu hastalık çok uzun süreli yoğun bakım gerektiriyor, vatandaş iyi bir otelcilik hizmeti almak istiyor. Bu nedenle de bize geliyor” dedi. Birçok hastanenin hiç fark almadan hastaları yatırdığını aktaran Reşat Bahat, “Şu anda özel hastanelerin Kovid-19’lu hasta doluluk oranın yüzde 50 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Maksimum doluluk yüzde 50’dir zaten. Hastanelerin yüzde 50’sini boş tutmak zorundasınız çünkü diğer hastaları korumanız gerekiyor” diye konuştu.

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Reşat Bahat

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