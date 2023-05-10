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FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe: 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

15:03 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans yapılanması ile örgüt üyelerine maddi destekte bulunanların deşifre edilmesine yönelik Kırşehir, Ankara ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ö, İ.E.Ö, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K, M.S.E, H.S, H.T. ve M.İ.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.İ.Ö, İ.E.Ö, H.S, M.Ö. ve H.T, hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.



#FETÖ
#Kırşehir
#terör
#operasyon
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