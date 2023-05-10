FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe: 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.