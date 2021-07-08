Gündem Park bakımsız diyen kadını CHPli Başkan Ahmet Latif Karadenizin adamları dövdü
GİRESUN

'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü

Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söyleyen kadın şikayette bulundu. CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Giresun haberleri: Park bakımsız diyen kadını CHPli Başkan Ahmet Latif Karadenizin adamları dövdü
Darp sonucu yüzü ve gözleri şişen Ülfet Dikici "Bu kadar vicdansızlık olur mu?" dedi.

İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine parka gelen Belediye Başkanının yanındakiler tarafından oğlu, geliniyle beraber darp edildiğini iddia eden Ülfet Dikici, yüzü ve gözleri şişmiş mor şekilde şikayette bulundu.

"Bu kadar vicdansızlık olur mu?"


Yaşadığı dehşeti anlatan Ülfet Dikici, “Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi .Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici’ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da ’Oturmasının senden mi öğreneceğim’ cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler" iddiasında bulundu.

Ağır şekilde darp edilen kadın şikayetçi oldu.
Ağır şekilde darp edilen kadın şikayetçi oldu.

Başkan kendini “Düşmüştür” diye savundu


İddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini ifade ederek kendini savunan CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, “Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikâyetini öğrenmekti. Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başladılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim” açıklamasında bulundu.

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