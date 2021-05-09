​Günümüzün Fatma Bacıları kadınlara örnek oluyor

Avukat, muhasebeci, işletmeci ve mühendislerin de aralarında olduğu kadınlar, Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hem bölgelerindeki gıda üreticisi kadınların ürününü alarak pazarlıyor hem de atölyelerinde 10 kadına iş imkanı sunuyor.

Kırşehir’de kooperatif kuran 7 girişimci kadın, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Fatma Bacı ve arkadaşlarının Bacıyanı Rum teşkilatıyla yaşattıkları kadın dayanışmasını 21. yüzyıla taşıyor. Avukat, muhasebeci, işletmeci ve mühendislerin de aralarında olduğu kadınlar, Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hem bölgelerindeki gıda üreticisi kadınların ürününü alarak pazarlıyor hem de atölyelerinde 10 kadına iş imkanı sunuyor.

GELİR İLE DAHA FAZLA KADINA ULAŞACAKLAR

Ahiliğin Anadolu topraklarında yaygınlaşmasında erkekler kadar, Ahi Evran Veli’nin eşi Fatma Bacı’nın öncülüğünde kurulan kadın dayanışma teşkilatı Bacıyanı Rum’u örnek alan girişimci kadınlar, salgın kısıtlamalarına rağmen güç şartlarda da olsa çalışmalarını sürdürüyor.

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Emel Ersin

Kırşehir Belediyesinin desteğiyle Ahi Evran Külliyesi’nde açtıkları atölye ve satış yerinde faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, elde edecekleri gelirle daha fazla kadına ulaşmanın planlarını yapıyorlar. Kooperatif Başkan Yardımcısı Avukat Emel Ersin, kooperatifin geçen yıl şubat ayında kurulduğunu, el sanatları ve gıda atölyelerindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Gıda bölümünde Kırşehir’in verimli topraklarında yetişen sebze ve meyvelerden atıştırmalık tatlı köftür, pancarlı erişte, domates kurutmaları, ev yapımı tarhana, biber, Kırşehir’e ait kayısı reçeli, yaprak, pekmez gibi ürünleri imal ettiklerini belirten Ersin, el sanatları bölümündeki vitray atölyesinde de doğal ve renkli camlardan hediyelik eşya ürettiklerini dile getirdi.

FATMA BACI’NIN İZİNDEN YÜRÜYORLAR

Bacıyanı Rum hareketinin yaklaşık 800 yıl önceki mücadele ve dayanışmasını örnek aldıklarını vurgulayan Ersin, şöyle devam etti:

“Kırşehir, Ahiliğin başkentidir. Ahilik teşkilatı, Anadolu’nun Türkleşmesinde siyasi, ekonomik ve sosyal örgütlenmeye öncülük etmiştir. Bacıyanı Rum’u kuran Ahi Evran Veli’nin eşi Fatma Bacı ve arkadaşları gibi bizler de kendi dönemimizde aynı görevleri üstlenerek kadın dayanışmasına örnek olmak istiyoruz. 12. ve 13. yüzyıllarda Ahilik içindeki Bacıyanı Rum teşkilatında yer alan Fatma Bacıların 21. yüzyıldaki versiyonu kadınlar olarak bizler de kadınlar arasındaki örgütlenme ve dayanışmayı artırarak daha güçlü bağlar kurup şehrimize ve ülkemize katkı yapmayı hedefliyoruz.”