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Hatay- Denizde erkek cesedi bulundu

Hatay- Denizde erkek cesedi bulundu

17:4528/06/2026, Pazar
DHA
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Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.
Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiyenin su altı ekibi sevk edildi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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