Haymanalının yol ve iletişim hasreti bitiyor: Bakan Uraloğlu'ndan çifte müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın daveti üzerine Haymana’yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge halkına hem bölünmüş yol hem de kesintisiz iletişim müjdesi verdi. Bölgenin kaderini değiştirecek 82 kilometrelik Polatlı-Haymana-Konya hattında bölünmüş yol çalışmalarının başlayacağını duyuran Uraloğlu, ilçedeki mobil şebeke ve altyapı sorunlarının da tamamen çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

Geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret meyvelerini verdi. Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Ankara İl Başkanı Özcan ile birlikte Haymana’ya gelerek saha müjdesini bizzat vatandaşlarla paylaştı.

TEŞKİLAT ZİYARETİNDE GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI

Programı kapsamında ilk olarak AK Parti Haymana İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu; İlçe Başkanı Emre Avcı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, teşkilatların milletle kurulan bağın en sağlam teminatı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“AK Parti Haymana İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek Başkanımız Sayın Emre Avcı ve kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağın en büyük teminatı, aynı hedefe inanan, aynı istikamette yürüyen teşkilatlarımızdır. Birlikten aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerimizle inşa etmeye devam edeceğiz.”

POLATLI–HAYMANA–KONYA HATTINA BÖLÜNMÜŞ YOL

Haymanalıların merakla beklediği ulaşım müjdesini açıklayan Bakan Uraloğlu, toplam 82 kilometrelik Polatlı–Haymana–Konya Bağlantı Yolu projesinin detaylarını paylaştı.

İlk Etap Sahaya İniyor: Polatlı ile Haymana arasındaki güzergâh bölünmüş yol olarak inşa edilecek ve çalışmalar çok kısa bir süre içerisinde sahada başlayacak.

İkinci Etap Projelendiriliyor: Polatlı–Haymana etabının tamamlanmasının ardından, Haymana’dan Konya makasına kadar uzanan hat da bölünmüş yol standartlarına kavuşturulmak üzere projelendirilecek.

İLETİŞİM ALTYAPISINA DEV YATIRIM: ÇEKMEYEN HAT KALMAYACAK

Bakan Uraloğlu, ulaşım hamlesinin yanı sıra ilçedeki iletişim altyapısına yönelik sorunları da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu. Haymana genelinde şebeke çekim sorunlarının yaşandığı bölgelerde gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını ve mobil kapsama alanı ile altyapının güçlendirileceğini ifade etti.

Bölünmüş yol projesi ve güçlendirilecek iletişim altyapısı sayesinde Haymana’nın hem ulaşım güvenliğinin artması hem de ticari ve bölgesel kalkınmasına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

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