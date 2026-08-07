Silahları gömdüğünü itiraf etmişti: FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye Marmaris'te keşif yaptırıldı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerine başlandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, getirildiği Muğla'da tutuklandı.
Tutuklanan FETÖ üyesi Karatepe'nin emniyetteki sorgusu sırasında verdiği ifadeler doğrultusunda firar dönemine ve kaçış güzergahına ilişkin detaylar belirlendi.
Şüphelinin, suikast girişiminin ardından Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde toprağa gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmata ulaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Cumhuriyet Savcısı nezaretinde bölgede resmi yer gösterme işlemi gerçekleştirildi.
Şüphelinin bizzat işaret ettiği alanlar ile 15 Temmuz sürecinde daha önce silah ele geçirilen bölgelerde karşılaştırmalı incelemeler yapıldı.
Marmaris'teki arazi şartlarında sürdürülen arama ve tarama faaliyetlerine Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando unsurlarından oluşan 155 personel katıldı.
Sahadaki arama çalışmalarının hassasiyetle yürütülmesi amacıyla 23 dedektör ve operatörü görevlendirildi.
Koku odaklı arama faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için 3 iz takip köpeği sahaya sevk edildi.
Darbe girişiminden bu yana ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden kan ve kıl örnekleri alındı.
Alınan biyolojik örnekler üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları başlatılarak soruşturma çok yönlü şekilde yürütüldü.
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