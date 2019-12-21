Gündem HDPliler arka kapıdan kaçıyor
DİYARBAKIR

HDP’liler arka kapıdan kaçıyor

HDP’liler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerden kaçmak için Diyarbakır il binasının arkasına ikinci bir kapı açtı. Ailelerin tepki gösterdiği HDP’liler, uzun süredir binaya uğramıyordu. Aileler HDP’lilere “Nereye kadar kaçacaksınız? Bin tane de kapı açsanız peşinizdeyiz” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İl binasının kapısına kilit vuran HDP’liler, arka tarafa yeni kapı açıp tabela astı.
İl binasının kapısına kilit vuran HDP’liler, arka tarafa yeni kapı açıp tabela astı.

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 109 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 61 aile, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Kendilerine tepki gösteren anne-babaları görmezden gelmek için kapıya kilit vurup giden HDP’liler, il binasının arkasına yeni kapı açıp tabela astı. HDP’lilerin parti binasına giriş-çıkışları buradan sağlamasına evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi.

TAM ALÇAKLIK

Polis oğlu Vedat Kaya PKK tarafından kaçırılan Şehmus Kaya, arka kapıyla ilgili, “Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Kimbilir burada kaç çocuğun kanına girmişler. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Halkların Demokratik Partisi’ymiş! Ne halkların demokratiği, burada alçaklık var, şerefsizlik var. Başka da bir şey yok. Bu kapıyı buradan açtılar, buradan maksat çocukları kaçırmak için açmışlar” diye konuştu.

NEREYE KADAR KAÇACAKLAR

Mevlüde Üçdağ

Oğlu Ramazan’ı bekleyen Mevlüde Üçdağ, “Arkadan bir kapı açmışlar. Nereye kadar kaçacaklar? Onlar zannediyor ki buradan kaçabilecekler. Allah’ın huzuruna nasıl çıkacaksınız?” diye tepki gösterirken, oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın ise “Ön kapı deşifre olduğu için evlatlarımızı oradan kaçıramıyorlar. Şimdi arka kapıyı kullanıyorlar. Artık delik delik kaçmayın. HDP bir değil bin tane de kapı yapsa, nereye giderlerse peşlerindeyiz” dedi.

TEK HDP’Lİ BİZİ DİNLEMEDİ

Oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Salih Gökçe ise şunları söyledi: “HDP daha önce ‘Biz binayı kapatıyoruz’ dedi. Oysa milletvekilleri buraya gelip gidiyor. Onların binaya değil, çadıra gelmeleri, bizim sorunumuzu dinlemeleri gerekiyordu. Ben HDP’den açıklama bekliyorum, oğlumu almadan da buradan ayrılmayacağım. Lafa gelince ‘Kürtlerin hakkını savunuyoruz’ diyorlar. Hayır, siz başka ülkelerin haklarını savunuyor, bizim çocuklarımızı da o ülkelere peşkeş çekiyorsunuz.”

Üç elebaşı teslim oldu

  • Teslim olan PKK'lı teröristler
  • Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 terörist daha teslim oldu. PKK’ya karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen çalışmalar örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı, başarılı operasyonların yanı sıra teröristlerin aileleriyle de temasa geçip çocuklarının teslim olması için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten, örgütte yönetici düzeyindeki 3 terörist PKK’dan kaçarak dün Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Teröristlerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bu arada örgüte katılım da tarihin en düşük seviyesine indi. Sadece 2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı örgüte bu yıl katılanların sayısı 117’de kaldı. İkna çalışmaları sayesinde örgütten kaçıp teslim olan terörist sayısının 257 olduğu ifade edildi.

Geldim anne
GÜNDEM
Geldim anne
ABDden Türkiyeye yaptırım kararı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı

F-35''lerin yasaklanması, S-400'lerin alımına ilişkin yaptırım kararları onaylandı.
Zulme karşı Sessiz Çığlık

Zulme karşı
'Sessiz Çığlık'

Doğu Türkistanlılar için binlerce kişi yürüdü.
Libyaya seyirci kalmayız

Libya'ya seyirci kalmayız

Burası Türkiye... Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var.
Rahat uyu Eren

Rahat uyu Eren

​Eren'in katili teröristin cenaze törenine katılan HDP'li başkan paketlendi.
8 yıldır<br>çevreyi çalışıyoruz

8 yıldır
çevreyi çalışıyoruz

​AK Parti İstanbul Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Yeni Şafak'a konuştu.
İşçi cephesi<br>2578 TL'de ısrarcı

İşçi cephesi
2578 TL'de ısrarcı

​Son görüşme 27 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

​Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar.

Tek kişilik<br>çadırda 16 kişi

Tek kişilik
çadırda 16 kişi

T​eneke sobada eski giysi, plastik ve terlik yakıyorlar.
Evanjelikler Trump'u aforoz etti

Evanjelikler Trump'u aforoz etti
Kentsel dönüşüm hızlanacak

Kentsel dönüşüm hızlanacak

​2020 yenilenen projelerin yılı olacak.
Yüksekliği<br>100 metreye ulaştı

Yüksekliği
100 metreye ulaştı

​1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 318 metre olacak.
Erdoğan'dan bütçe mesajı

Erdoğan'dan bütçe mesajı

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti.
2020 bütçesi <br>kabul edildi

2020 bütçesi
kabul edildi

AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
DHKP/C'nin üst düzey <br>sorumlusu yakalandı

DHKP/C'nin üst düzey
sorumlusu yakalandı

​5 farklı soruşturmadan aranması bulunuyordu.
Yaptırımlar <br>motive eder

Yaptırımlar
motive eder

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye tepki.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Bitlis’te 6, Hakkari’de 11 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir.
Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz
Gündem

Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan aileleri aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit ailesi ve gazilerin de bulunduğu toplumun her kesiminden çok sayıda kişi ziyaret etti. Annelerden Süheyla Demir "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes destek versin, evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım" dedi. Songül Altıntaş"El birliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız" diye konuştu. Baba Süleyman Aydın "Bize destek veren Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL
Gündem

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.