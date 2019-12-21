HDP’liler arka kapıdan kaçıyor

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 109 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 61 aile, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Kendilerine tepki gösteren anne-babaları görmezden gelmek için kapıya kilit vurup giden HDP’liler, il binasının arkasına yeni kapı açıp tabela astı. HDP’lilerin parti binasına giriş-çıkışları buradan sağlamasına evlat nöbetindeki aileler tepki gösterdi.

TAM ALÇAKLIK

Polis oğlu Vedat Kaya PKK tarafından kaçırılan Şehmus Kaya, arka kapıyla ilgili, “Gördüğünüz gibi burada yeni bir kapı açmışlar. Kimbilir burada kaç çocuğun kanına girmişler. Utanmadan sıkılmadan çocukları, asker ve polisleri kaçırıyorlar. Halkların Demokratik Partisi’ymiş! Ne halkların demokratiği, burada alçaklık var, şerefsizlik var. Başka da bir şey yok. Bu kapıyı buradan açtılar, buradan maksat çocukları kaçırmak için açmışlar” diye konuştu.

NEREYE KADAR KAÇACAKLAR

Mevlüde Üçdağ

Oğlu Ramazan’ı bekleyen Mevlüde Üçdağ, “Arkadan bir kapı açmışlar. Nereye kadar kaçacaklar? Onlar zannediyor ki buradan kaçabilecekler. Allah’ın huzuruna nasıl çıkacaksınız?” diye tepki gösterirken, oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın ise “Ön kapı deşifre olduğu için evlatlarımızı oradan kaçıramıyorlar. Şimdi arka kapıyı kullanıyorlar. Artık delik delik kaçmayın. HDP bir değil bin tane de kapı yapsa, nereye giderlerse peşlerindeyiz” dedi.

TEK HDP’Lİ BİZİ DİNLEMEDİ

Oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Salih Gökçe ise şunları söyledi: “HDP daha önce ‘Biz binayı kapatıyoruz’ dedi. Oysa milletvekilleri buraya gelip gidiyor. Onların binaya değil, çadıra gelmeleri, bizim sorunumuzu dinlemeleri gerekiyordu. Ben HDP’den açıklama bekliyorum, oğlumu almadan da buradan ayrılmayacağım. Lafa gelince ‘Kürtlerin hakkını savunuyoruz’ diyorlar. Hayır, siz başka ülkelerin haklarını savunuyor, bizim çocuklarımızı da o ülkelere peşkeş çekiyorsunuz.”

REKLAM

Üç elebaşı teslim oldu

Teslim olan PKK'lı teröristler

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 terörist daha teslim oldu. PKK’ya karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen çalışmalar örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı, başarılı operasyonların yanı sıra teröristlerin aileleriyle de temasa geçip çocuklarının teslim olması için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten, örgütte yönetici düzeyindeki 3 terörist PKK’dan kaçarak dün Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Teröristlerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bu arada örgüte katılım da tarihin en düşük seviyesine indi. Sadece 2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı örgüte bu yıl katılanların sayısı 117’de kaldı. İkna çalışmaları sayesinde örgütten kaçıp teslim olan terörist sayısının 257 olduğu ifade edildi.