Geldim anne

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu. Terör örgütünce dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Hacire anneden sonra Hatice anne de muradına erdi.

HACİRE ANNE ÖRNEK OLDU

Anne Hacire Akar, HDP’nin İl Başkanlığı’nın önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu.

8 EKİM’DE KATILDI

Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı eyleme katılım günden güne arttı. Anne Hatice Ceylan da, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim’de oturma eylemine katıldı.

KAÇMAYA KARAR VERDİ

Ceylan, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirtti. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer Ceylan, ailesine kavuşmak için PKK’dan kaçmaya karar verdi.

PKK’DAN KURTARILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla polis ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı çalışma ile Cafer, terör örgütünün elinden kurtarıldı. Cafer, terör örgütünden kaçmak isteyen arkadaşıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da aileye müjdeli haberi ulaştırdı.

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BAĞRINA BASTI

Gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan, oğulları Cafer’i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile Terörle Mücadele Şubesi’ne geldi. Cafer ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde görüşen Ceylan çifti, evlatlarını bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜK

Anne Ceylan, oğlunun PKK’dan kurtarılma sürecini şöyle anlattı: “Oğlum Kobani’de (Aynel Arab) idi. Son bir ayda 5-6 defa telefonla görüştük. Ona ‘Oğlum orada başka anne babaları yakma, elinden geldiğince kimsenin ciğerini yakma’ dedim. Kaçmayı istiyordu. Bana, ‘Anne üzülme geleceğim, korkmayın’ diyordu. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın.” Ceylan müjdeli haberi aldığında çok heyecanlandığını, dile getirerek “Elim ayağım titriyordu, hatta konuşamadım, oğlum ‘Geldim’ deyince” dedi.

İKNA ETTİK

Baba Abdülkadir Ceylan da evladından gelen haberle büyük mutluluk yaşadıklarını aktardı. “Oğlum eylemdeki annesini gördü ve aradı. Çok çok sevinçliyiz” ifadelerini kullanan Ceylan, şunları kaydetti: “Annesi buraya geldi nöbete başladı. Annesinin gelmesinden 25 gün sonra oğlumuz aradı. Biz de onu ikna etmeye çalıştık. Emniyet güçlerimiz bizden habersiz devreye girmişti ve başarılı oldular. Allah onlardan razı olsun. Onlara, askerimize, polisimize duacıyız.”

Ailelere umut oldu

Hatice Ceylan

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 99’uncu gününde devam etti. Hatice Ceylan’ın evladına kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere umut oldu. Evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Muhammed için oturma eylemine devam ettiğini belirterek, bir evladın ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dağa kaçırılan çocuklara ve evlatları dağa kaçırılan annelere seslenen Biçer, “Çocuklar sizler de güvenlik güçlerine teslim olun. Korkan bütün anne ve babalar tehditlere boyun eğmeyin. Artık o tehditleri ezip, buraya gelin ve haklı mücadelenizi vermeye başlayın. Eylemimizin 99’uncu günü ve PKK’da çözülmeler başladı. Eylemimiz daha büyük sonuçlar verecek, 2’şer değil 5’er 10’ar gelecekler” şeklinde konuştu.

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Gözünüz aydın

Aileyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan’ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, 2000 doğumlu olan ve 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan’ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

ASKERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Anne Ceylan’ın “Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin” ifadeleri üzerine, Erdoğan, “Amin, gerek Süleyman Bey’den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah” karşılığını verdi. Baba Abdülkadir Ceylan’a da geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Geçmiş olsun, gözünüz aydın, Rabbim inşallah şöyle sabaha kadar delikanlı da yanınızda olur, Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın” ifadelerini kullandı.

Darısı başınıza

Anne Hatice Ceylan, evlatları için nöbete devam eden anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır’da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan’a kavuşan Hatice Ceylan, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan anne Ceylan, oturma eylemi yapan annelerle kucaklaştı, onlara moral vermeye çalıştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ceylan ve evlat nöbetini sürdüren anneler gözyaşı döktü. Anne Hatice Ceylan, mutluğunu şöyle anlattı: “Allah herkese yaşatsın inşallah. Çocuklarımız okullardan kandırılıp götürülüyor çünkü o yaşlar kandırılma yaşı. Bu ikinci oldu, inşallah devamı halka halka gelecek. Çocuklarımız inşallah kurtulacak. Allah yol açınca polisimizin, devletimizin de yardımıyla çocuklarımız kurtulacak.”