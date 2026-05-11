Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: Bir ağır yaralı

Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: Bir ağır yaralı

23:1311/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Silahlı kavgada bazı araçlara kurşunlar isabet etti.
Silahlı kavgada bazı araçlara kurşunlar isabet etti.

Diyarbakır’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Feritköşk Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda taraflar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların bazı araçlara da isabet ettiği olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada bazı araçlara kurşunlar isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.K., tabancadan ateşlenen kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K., ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#Silah
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü hangi gün, tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü bankalar ve okullar açık mı? İşte 2026 resmi tatil takvimi