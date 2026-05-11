Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: Bir ağır yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada bazı araçlara kurşunlar isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.K., tabancadan ateşlenen kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K., ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.