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Gündem İntihar değil cinayetmiş Çelişkili ifadeler sonrasında ağabeyi tarafından vurulduğu ortaya çıktı
MERSİN

İntihar değil cinayetmiş: Çelişkili ifadeler sonrasında ağabeyi tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Tabancayla intihar ettiği iddia edilen genç kızın elinde barut izi bulunmayınca 7 yakını gözaltına alındı. İrem’in, ağabeyi tarafından vurulduğu, ölüm kararının ’aile meclisinde’ alındığı ortaya çıktı. Kızın anne-babası dahil 7 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katil M.A:B
Katil M.A:B

Mersin’de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkılan kurşunla intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.’nin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İrem B’nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nce çalışma başlatıldı.

İrem B.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Kızlarının ölümünün ardından ailenin Şanlıurfa’ya taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakınlarını takibe aldı. Kente giden ekipler, Haliliye’ye bağlı Örencik Mahallesi’nde 3 ay boyunca kızın aile yakınları ve vatandaşlarla görüştü. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile yakınlarının çelişkili ifadeleri üzerine baba K.B. (48), anne S.B. (54), abileri M.A.B. (20), V.B. (22) ile amcaları M.B. (53), İ.B. (44) ve M.V.B’yi (33) gözaltına aldı. Ailesinin isteği üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf eden M.A.B, polise ise kardeşinin kendisini silahla vurduğunu söylediklerini anlattı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

  • Emniyetteki işlemlerinin ardından “töre saikiyle kasten öldürme” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

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