Gündem İş yerinin önündeki 2 ağacı kesen esnafa 50 bin TL para cezası
KIRŞEHİR

İş yerinin önündeki 2 ağacı kesen esnafa 50 bin TL para cezası

Kırşehir'de lokanta işleten Halil Karakeçeli'ye (28), iş yerinin önünde kaldırımda bulunan 2 akasya ağacını kırıp, keserek zarar verdiği iddiasıyla belediye tarafından 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek, cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Zarar verildiğini iddia edilen ağaç.
Zarar verildiğini iddia edilen ağaç.

Aşıkpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren lokantanın sahibi Halil Karakeçeli'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp, kestiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine inceleme başlattı.

Ağaç katliamı
GÜNDEM
Ağaç katliamı

İnceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Para cezasına ilişkin zabıta tarafından hazırlanan tutanak, belediye encümen toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Halil Karakeçeli, verilen cezayı mahkemeye taşıyacak.

"Ağaç kırılmış, budama yapmış"

İşletme sahibi Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını ileri sürdü. Karakeçeli, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. İlk ceza 38 bin 400 TL, ertesi gün gelen ceza 11 bin 328 TL. Ağaç yerinde duruyor.
  • Ağaçlardan birine 50 sene, diğerine 20 sene yazmışlar. Bu mahalle 50 yıl önce var mıydı? İkincisi ben ağaca herhangi bir zarar vermemişim. Dükkanın önünün kapanmasını istemesem kapımın önündeki ağaçları neden dikeyim?"

İnceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı.

İş adamının arazisine yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi
GÜNDEM
İş adamının arazisine yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi

Cezaya itiraz edecek

Cezayı ödemeyeceğini ve mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını anlatan Karakeçili, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • "Bu cezayı mahkemeye vereceğim. Bizim oralarda bu haraçtır. Kırşehir’e bir hizmet verdim, bir marka getirmişim bu herhalde bize 'hayırlı olsun' hediyesi. Ben burada vergimi de tam ödüyorum. Bizi tanıyanlar bilir. Bu ceza haksızlıktır. Ben adalete inanan insanım. Adalet varsa mahkemenin bu cezayı iptal edeceğini düşünüyorum."
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