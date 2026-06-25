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Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

17:1625/06/2026, Perşembe
AA
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Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göçük altında kalan işçi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beydere köyü Bedre mevkisindeki bir inşaatta çalışan Osman Faruk K, şantiye alanına kazılan çukurun çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince kurtarılan Osman Faruk K, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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