Beyoğlu’nda binada kısmı çökme meydana geldi: Bina sakinleri tahliye edildi

Olay sonrası bina sakinleri kendi cabasıyla tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bodrum katındaki çalışmalarının ardından herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldı.



