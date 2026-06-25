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Beyoğlu’nda binada kısmı çökme meydana geldi: Bina sakinleri tahliye edildi

Beyoğlu’nda binada kısmı çökme meydana geldi: Bina sakinleri tahliye edildi

08:2225/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
IHA
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Beyoğlu’nda bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Çok sayıda bina sakini tahliye edildi. Binaya mühür vurulurken, gerçekleşen göçükte ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 23:00 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü.

Olay sonrası bina sakinleri kendi cabasıyla tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bodrum katındaki çalışmalarının ardından herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldı.


Ekiplerin çalışmalar sonrası tedbir amaçlı binaya mühür vuruldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay ile ilgili incelme başlatıldı.







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