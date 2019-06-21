Gündem Hırsızın pişkinliği pes dedirttirdi Çalıyorum, ne yapacaksın
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İstanbul Bağcılar'da hırsızın pişkinliği 'pes' dedirttirdi: Çalıyorum, ne yapacaksın

Hırsızın pişkinliği 'pes' dedirttirdi: Çalıyorum, ne yapacaksın

İstanbul Bağcılar'da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, vatandaş tarafından fark edildi. O anları cep telefonuyla çeken vatandaş, şüpheli şahsı uyardı. Şüphelinin, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diye pişkince cevap vermesi şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi IHA
O anlar böyle görüntülendi.
O anlar böyle görüntülendi.

Bağcılar'da gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde iddiaya göre, gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, ‘Ne yapıyorsun’ diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, videoyu çeken vatandaşa, “Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi.

Hırsızlığa teşebbüs eden kişi ardından, video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.

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