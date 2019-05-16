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İstanbul Bayrampaşa'da otomobilin iki kapısını 3 dakikada çaldılar

Otomobilin iki kapısını 3 dakikada çaldılar

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki aracın iki kapısı çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 3 dakikada aracın iki kapısını sökerek minibüse yerleştirdiklerini tespit etti.

Haber Merkezi AA
Polis, aracın kapılarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, aracın kapılarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da sabah erken saatlerde Muratpaşa Mahallesi'ndeki kafenin önüne minibüsle gelen iki şüpheli, iş yeri sahibi Celal Demirbilek'in park halindeki aracına yöneldi.

  • Şüpheliler panelvanın ön camını kırarak içeri girip, sürgülü kapıların açılmasını sağladı. Zanlılar, kısa sürede levyeyle söktükleri kapıları minibüse yükledikten sonra, olay yerinden uzaklaştı.
  • Hırsızlık anında içeride bulunan iş yeri çalışanı, bir süre sonra aracın kapılarının yerinde olmadığını fark ederek, durumu Demirbilek'e ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüphelilerin 3 dakikada aracın iki kapısını sökerek minibüse yerleştirdikleri görülüyor.

Celal Demirbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şokunu henüz atlatamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bir müddet kendime gelemedim, inanamadım. Daha sonra gülmeye başladım. Halen gülüyorum, çünkü komik bir durum. Üç dakika içerisinde çalma eylemini gerçekleştirmişler. Teyp, ruhsat ve cüzdanıma dokunmamışlar. İçinde para olmadığı için caddeye geri fırlatmışlar. Neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Bir sürü ihtimal var. Arabalarına takmak için almış olabilirler, hurdacıya vermek için olabilir."

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