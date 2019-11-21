Gündem İstanbulda asker uğurlaması konvoyunda dehşete düşüren görüntüler Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar
İSTANBUL

İstanbul'da asker uğurlaması konvoyunda dehşete düşüren görüntüler

İstanbul'da asker uğurlaması konvoyunda dehşete düşüren görüntüler: Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul Beyoğlu’nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'un altına üstüne getiren magandalar, o anları sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul'un altına üstüne getiren magandalar, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’da asker uğurlamak için bu kez Beyoğlu’nda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında, 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı.

Magandalar kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca patinaj çekti
OYNAT 00:00
Magandalar kapattıkları tünelde meşaleler yakıp dakikalarca patinaj çekti
Beyoğlu'nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meş’aleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.

Beyoğlu’nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı.

Tünel kapatıp tabancalarla havaya ateş açtılar

Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi.

Mega kentin altına üstüne getiren şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Mega kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.

Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı.

Polis magandaların peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Borsadan futbol kulüplerine destek

Borsa'dan futbol kulüplerine destek

​"Futbolu sadece spor olarak değerlendirmek mümkün değil."
CHPli ziyareti iddiasına yalanlama

'CHP'li ziyareti iddiası'na yalanlama

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara ilişkin konuştu.
​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

​Kanayan yara: Mülteci çocuklar

Dünyadaki her 2 mülteci çocuktan biri eğitim hakkından mahrum.
Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker konvoyunda dehşete düşüren görüntüler.
2020'de<br>hizmete girecek

2020'de
hizmete girecek

​Savunma Sanayi Başkanı: Türkiye'nin gururu olacak.
Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

Adliyeye sevk edilirken gülümsedi

​Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırmıştı.

Göçmenlere Amerikan işkencesi

Göçmenlere Amerikan işkencesi

​Yeni doğan bebekler ailelerinden alınıyor, hamile kadınlar zincirlere bağlanıyor.

Son 10 gün

Son 10 gün

Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Polise sürpriz yetki

Polise sürpriz yetki

​Belediye sınırları dışında artık ceza kesebilecek.
Türkiye'nin<br>yararına oldu

Türkiye'nin
yararına oldu

Pentagon açıkladı: F-35 projesinde sıkıntılar bitmiyor.
Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 4 terörist teslim oldu

​Biri gri kategoride 4 terörist operasyonlar sonucu PKK'dan kaçtı.
Yunan işkencesi

Yunan işkencesi

​Yunan askerleri düzensiz göçmenleri silahla dövdü.
4 takımlı <br>Süper Kupa

4 takımlı
Süper Kupa

TFF Başkanı Özdemir, yeni projeyi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.