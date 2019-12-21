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İSTANBUL

İstanbul’da çok önemli karar: Trafik Vakfı artık araçları çekemeyecek

İstanbul Valiliği, Araç Çekme Kurtarma Faaliyetleri konusunda basın açıklamasında bulundu. İstanbul Trafik Vakfı’nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetleri sona erdirildi. Yapılan açıklamada "05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu.
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu.

İstanbul'da araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı 01/12/2019 tarihi itibariyle araç çekme, taşıma, kurtarma işlemlerini yapmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği Araç Çekme Kurtarma Faaliyetleri konusunda basın açıklaması şöyle:

  • "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.
  • 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İstanbul Trafik Vakfı

İstanbul Trafik Vakfı bünyesinde kurulan Taşıma ve Çekiciler İktisadi İşletmesi Mart 1996 yılında hizmete girsi. Bu tarihe kadar İstanbul'da yapılan yasak park çalışmaları hem yasa dışı olup, hem de elde edilen gelirin kimlerin cebine gittiği belli olmazken bu tarihten itibaren yasak park çalışmaları yasallaştırılarak İstanbul Trafik Vakfınca yürütüldü ve elde edilen gelir İstanbul Trafiği için özveriyle çalışan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için harcandı.

Trafik Vakfı trafik düşmanı
GÜNDEM
Trafik Vakfı trafik düşmanı

İstanbul Trafik Vakfı Çekiciler İktisadi İşletmesinin Hizmetleri:

· Yasak park çalışmaları

· Arızalı ve Kazalı araçların taşınması gibi özel hizmetler vermektedir.

Yasak park çalışmaları 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak yapmaktayız.

Yasal olmayan hiçbir uygulamamız yoktur.

Bu yasak parktan çekilen araçlar için en çok vatandaşın aracının hangi otoparka çekildiğini bilememesi ve araçlarının işaret levhasının olmadığı yerlerden çekildiği şeklinde itiraz ve şikayet konusu olmaktadır.

  • Yasalar gereği yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik polisince kaldırılır. Kaldırılıp götürülmesi sırasında araçların her türlü masrafı ve cezası ödenmeden araç teslim edilmez.

Çekiciler İşletmesinde çalışan operatörlere , gerek teknik gerek ilk yardım ve gerekse halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmekte , dönemsel olarak da bilgi tazelenmesi ve yeni bilgiler verilmesi için eğitimler yapılmaktadır.

İstanbul'un trafiğinde yeni dönem
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İstanbul'un trafiğinde yeni dönem

Araç çekme ücretleri

Trafikten men edilen ve 6. ayda otoparktan alınmayan araçlar için 27.04.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5335 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

Ayrıca buluntu olması nedeniyle veya Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır. Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.

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