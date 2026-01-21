Yeni Şafak
İstanbul'da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da hafta ortasında trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

18:5421/01/2026, Çarşamba
AA
Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.
Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.

İstanbul’da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaşırken, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, 5. Levent, Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy, Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında yer yer trafik artarak ilerlerken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Ümraniye mevkisinden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

E-80 otoyolunda da Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafiğin yoğun olduğu görülürken, Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.


