İstanbul'da yangın paniği: Sekiz vatandaş mahsur kaldı

20:3423/03/2026, Pazartesi
IHA
Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku dolu anlara yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle içeride bulunan 8 kişi mahsur kalırken, itfaiye ekipleri yoğun duman altında kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı dairede ise ciddi hasar oluştu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dumanlar arasında mahsur kalan 8 vatandaşı kurtardı.

Yangın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katından dumanlar ve ardından yükseldi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın çıkan katta toplam 8 kişi mahsur kaldı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangının meydana geldiği dairede ise büyük çaplı hasar meydana geldi.



