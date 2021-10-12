Gündem İzmirde ulaşım aksayacak Metro ve tramvay çalışanları 22 Ekimde iş bırakacak
İZMİR

İzmir'de ulaşım aksayacak: Metro ve tramvay çalışanları 22 Ekim'de iş bırakacak

İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından İzmir Metro AŞ'nin kapısına grev kararı asıldı.

22 Ekim Cuma günü saat 05.00 itibarıyla grev kararının uygulanacağı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İzmirde ulaşım aksayacak: Metro ve tramvay çalışanları 22 Ekimde iş bırakacak
İş yerinin kapısına grev kararı asıldı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, şirketin Halkapınar İstasyonu yanındaki merkezinde bir araya gelen işçiler adına yaptığı açıklamada, İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 180 gündür devam ettiğini bildirdi.

Görüşmelerde sözleşme taslağındaki 69 maddeden 9'unda anlaşma sağlanamadığını belirten Giral, 22 Ekim Cuma günü saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını söyledi.

Üzerinde anlaşılmayan maddelerin temel nedeninin "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iradesini masaya yansıtmayan" İzmir Metro AŞ yönetimi olduğunu öne süren Giral, şunları kaydetti:

"Müzakere yolunu açık tuttuğumuz bu süreçte işverenimizden sadaka değil emeğimizin karşılığını ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. 21 yıldır alın terinin karşılığını alamayan metro emekçisi, çalışan yoksul olmak istemiyor artık. Tunç Soyer başkanımızdan bütün bunların hesabını Metro AŞ yönetimine sormasını istiyoruz."

Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da Soyer'in bu işi en kısa sürede çözeceğine inandığını belirterek, "Bizleri hak mahrumiyetinde bırakmayacaklarına inanıyoruz. İnşallah tez zamanda davulla zurnayla, nasıl burada açıklamaya yaptıysak yine açıklamamızı yaparız, işimizin başına geçer en kutsal görevimizi yerine getiririz" dedi.

Açıklamanın ardından iş yerinin kapısına grev kararı asıldı.

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Maltepe çöplüğü: İşçiler greve gitti sokaklar pislik içinde
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CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor. Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Avcılar'da çalışanlar iş bırakınca sokaklar çöplüğe dönmüştü. Maltepe
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Aynı rezalet Maltepe'de de yaşanıyor.
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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı.
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Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikti.
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Saatler geçtikçe çöp birikintilerinin daha da arttığı görüldü.
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ümrütevler Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gece saatlerinde yol üzerinde bulunan çöp konteynerleri ve yeraltı konteynerlerinde birikmeye devam eden çöpler görüntülendi.
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Bağlarbaşı semt pazarı sonrası yerdeki çöplerin toplanmadığı da görüldü. Meyve sebze artıkları yerde kaldı.
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Maltepe çöplüğü: İşçiler greve gitti sokaklar pislik içinde
İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başlamış, Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu. Dün akşam ve bu gece saatlerinde çöplerin daha da arttığı görüldü.


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