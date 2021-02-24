CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde

İstanbul'da CHP'nin yönettiği belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca peş peşe grev kararları alınmaya başladı.

Grev krizinin ilk ateşi Bakırköy Belediyesi'nde yandı. Emekçiler, uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altına imza atmak istediklerini dile getirdi.

Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan Bakırköy Belediyesi işçilerinin eylemine katılmak isteyen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Tepkilerin ardından Kerimoğlu, eylem alanından hızla uzaklaşmak zorunda kaldı.

KADIKÖY'DE GERİYE ÇÖPLER KALDI





Kadıköy Belediyesi'ndeki 2 bin 300 işçi de gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine grev başlattı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin günlerce süren grevi, Belediye ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşma ile sona erdi.

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Grevin ardından akıllarda Kadıköy cadde ve sokaklarında oluşan çöp dağları kaldı.

GÜNDEM İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

GÜNDEM Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor

Ardından Ataşehir Belediyesi'nde benzer bir durum yaşandı. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmadı. İşçiler bunun üzerine grev kararı aldı.

Karar sonrası Ataşehir'de çöp yığınları oluştu, vatandaşlar isyanlarını sosyal medyada dile getirdi.

GÜNDEM Kadıköy'deki çöp dağları Ataşehir'e uzandı: İşçiler grevde sokaklar pislik içinde

Dün, Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Maltepe Belediyesi işçileri de greve gitti.

Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

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Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

GÜNDEM Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı

Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, "Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemiyoruz açıkçası" dedi.

"BU VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Bir başka mahalle sakini ise, "Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık" diye konuştu.

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Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler’de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.

OYNAT 00:56 Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu? Maltepe Belediyesinde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.



Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, 'Vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜN MALTEPE BUGÜN KARTAL

Maltepe Belediyesi'nde çöp dağları baş gösterirken, komşu ilçe Kartal Belediyesi'nde de aynı manzaraların yaşanması yakın. Çünkü Kartal Belediyesi'nde de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye yönetiminin taleplerini kabul etmemesi üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararı astı.

İşçiler, “Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Sözleşme hakkımız grev silahımız. Kahrolsun işçi düşmanları. Kartal halkı emekçine sahip çık” sloganlarını attı.

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FOTOĞRAF 21 DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, “Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemiyoruz açıkçası.” dedi. Bir başka mahalle sakini ise, “Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık” diye konuştu. Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler’de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı Maltepe'de çöp dağları oluştu: Vatandaşlar isyan etti Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

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