Gündem CHPli belediyelerde isyan büyüyor Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesindeki işçiler grevde
POLİTİKA İSTANBUL

CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde

CHP'li belediyelerde grev dalga dalga yayılıyor. Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grev kararı almasının ardından bugün de Kartal'daki işçiler grev kararı aldı. Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Haber Merkezi Diğer
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı.
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı.

İstanbul'da CHP'nin yönettiği belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca peş peşe grev kararları alınmaya başladı.

Grev krizinin ilk ateşi Bakırköy Belediyesi'nde yandı. Emekçiler, uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altına imza atmak istediklerini dile getirdi.

Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan Bakırköy Belediyesi işçilerinin eylemine katılmak isteyen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Tepkilerin ardından Kerimoğlu, eylem alanından hızla uzaklaşmak zorunda kaldı.

KADIKÖY'DE GERİYE ÇÖPLER KALDI


Kadıköy Belediyesi'ndeki 2 bin 300 işçi de gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine grev başlattı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin günlerce süren grevi, Belediye ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşma ile sona erdi.

Grevin ardından akıllarda Kadıköy cadde ve sokaklarında oluşan çöp dağları kaldı.

İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı
GÜNDEM
İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
GÜNDEM
Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor

Ardından Ataşehir Belediyesi'nde benzer bir durum yaşandı. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmadı. İşçiler bunun üzerine grev kararı aldı.

Karar sonrası Ataşehir'de çöp yığınları oluştu, vatandaşlar isyanlarını sosyal medyada dile getirdi.

Kadıköy'deki çöp dağları Ataşehir'e uzandı: İşçiler grevde sokaklar pislik içinde
GÜNDEM
Kadıköy'deki çöp dağları Ataşehir'e uzandı: İşçiler grevde sokaklar pislik içinde

Dün, Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Maltepe Belediyesi işçileri de greve gitti.


Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı
GÜNDEM
Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı

Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, "Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemiyoruz açıkçası" dedi.

"BU VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Bir başka mahalle sakini ise, "Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık" diye konuştu.

Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler’de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.

Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
OYNAT 00:56
Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
Maltepe Belediyesinde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, 'Vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.' ifadelerini kullandı.


DÜN MALTEPE BUGÜN KARTAL

Maltepe Belediyesi'nde çöp dağları baş gösterirken, komşu ilçe Kartal Belediyesi'nde de aynı manzaraların yaşanması yakın. Çünkü Kartal Belediyesi'nde de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye yönetiminin taleplerini kabul etmemesi üzerine Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararı astı.

İşçiler, “Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Sözleşme hakkımız grev silahımız. Kahrolsun işçi düşmanları. Kartal halkı emekçine sahip çık” sloganlarını attı.

Maltepe'de çöp dağları oluştu: Vatandaşlar isyan etti
FOTOĞRAF 21
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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı.
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Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı.
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Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti.
Title
Bir mahalle sakini, “Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemiyoruz açıkçası.” dedi.
Title
Bir başka mahalle sakini ise, “Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık” diye konuştu.
Title
Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler’de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Title
Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı
Maltepe'de çöp dağları oluştu: Vatandaşlar isyan etti
Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.


Bakırköy'den sonra Kartal Belediyesinde de işçiler grev kararı aldı
OYNAT 00:59
Bakırköy'den sonra Kartal Belediyesinde de işçiler grev kararı aldı
CHP'li Kartal Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası grev kararı aldı. Alınan karar belediye binasına asıldı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


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