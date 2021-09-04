20 bin şantiyede inşaat duruyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde başlayan fiyat artışları inşaat sektörünü vurdu. Türkiye’de yaklaşık 250 alt sektörü besleyen, 2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde en önemli girdi ürünlerinden çimentoda yüzde 200 fiyat artış karşısında, 120 bin üyeli İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) grev kararıyla tepki göstermeye hazırlanıyor. Grev kararına giden süreci görüştüğümüz İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İMKON Başkanı Tellioğlu, üyelerin geniş katılımıyla aldıkları grev kararının ayrıntılarını Yeni Şafak'a açıkladı.

YÜZDE 200 NEDEN YAPILIR?

Salgın sürecinde ithalata dayalı girdi maliyetlerinde artışı kabul ettiklerini, döviz kuruna dayalı iyileştirmeleri de anlayabileceklerini söyleyen Tellioğlu, “Ancak çimentoda fiyat artışı yüzde 200. Geçen yıl mayıs-haziran arası tonu 150 liradan satılıyordu. Bu yıl 450 TL’den satılıyor. Burada yüzde 200 zam neden yapılır? Ya ithalata bağlıdır sen yansıtmışsındır ya da kapasiteden dolayı. ‘Neden artıyor peki’ cevap yok” dedi.

KALAN KAPASİTE ÜRETİLMİYOR

Çimentoda ithal girdinin düşük olduğuna işaret eden Tellioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu yurt dışına satmaları bizi rahatsız etmiyor. İç piyasada 115 milyon ton üretim kapasitesi var. Bunun 35 milyon tonu iç tüketme gidiyor. Bu kapasitenin 1 milyar dolarlık kısmı da (30 milyo ton) ihraç ediliyor. Baktığınızda sattığınız çimentonun yıllık kazancı domatesten daha az. Geriyede bir kapasite kalıyor ancak onu da üretmiyorsun. Sorunca da ‘ihraç ediyoruz, mal yok satmıyoruz’ diyorlar. Kapasite oranı varsa ve üretilmiyorsa nasıl yorumlayabiliriz. İyileştirmelerle girdiyi kabul edelim ancak zam oranı yüzde 200.”

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CANI YANAN BİZİZ

İnşaatın en önemli girdilerinden demir fiyatında da yüzde 100 artış olduğunu ve yüzde 90 ithal edildiğini, ancak burada iyileştirmeler yapıldığına işaret eden Tellioğlu, “Oturduk konuştuk sonra kısmen biraz düzeldi” dedi. Kendilerinin açıklaması üzerine çimento ve inşaat sektör temsilcileriyle yapılan toplantıya da değinen Tellioğlu, “Özel sektör müteahhidi olan, burada canı yanan bizim” dedi. Çimentoda yüzde 200 artış ve fiyatların bir türlü düşmemesi üzerine üzerine grev kararı aldıklarını açıklayan Tellioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimize grev çağrısı yaptık. 9 Eylül’de 15 gün süreyle iş bırakıyoruz. Resmi olarak ilan ettik. İstanbul’dan Ankara’ya, Kayseri’den Edirne’ye, Elazığ’dan Van’a kadar derneklerimizle 120 bin üyemiz var. Üyelerimizin katılımıyla bu sürede 20 bin şantiyede inşaatların durabileceğini tahmin ediyoruz. Şimdiden, bu süreçte mücadelemizi görüp, inşaata başlamak üzere olup da başlamayan çok üyemiz var.”

Tahir Tellioğlu

CAN GÜVENLİKLİ İŞLER GREVİN DIŞINDA

Can ve iş güvenliğini tehlikeye atmayan işlerde grev kararının uygulanacağının altını çizen Tellioğlu, “Bir kata geldiyse onu çıkmak gerekiyor ya da bir yolu kazmışsın onu kapatmak zorundasın. Bununla birlikte teslim sürecinde ve aciliyeti olmayan işlerde üyelerimizin tamamına tavsiye ettik. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nun bu sorunu çözme çağrısında bulunan Tellioğlu, “Bu durum artık müteahhitin sorunu olmaktan çıkmıştır. Milletimizi sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.