Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi: Sen belediye başkanı değil misin?
Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal ve Maltepe'de çöplerin toplanmamasıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
İşte şurada bir sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok, attıkları bir adım var mı? Yok.
Bakın şimdi İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?”
(Kanal İstanbul Projesi)
Arkadaşlar inadına ifadesini ben İstanbul’umuza bir güzellik kazandıracağız. Ve bu yeni değil, benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır. Ve bu projeyi biz Karadeniz’i, Marmara’ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü’nü izlediği gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü izlediği gibi. Avrasya’yı izlediği gibi aynı şekilde biliyorsunuz yine Üsküdar’dan karşı tarafa Marmaray’ı biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.