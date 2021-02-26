Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İBBye çöp dağları tepkisi Sen belediye başkanı değil misin?
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi: Sen belediye başkanı değil misin?

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal ve Maltepe'de çöplerin toplanmamasıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İşte şurada bir sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok, attıkları bir adım var mı? Yok.

  • Bakın şimdi İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?”

CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde
GÜNDEM
CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde

(Kanal İstanbul Projesi)

Arkadaşlar inadına ifadesini ben İstanbul’umuza bir güzellik kazandıracağız. Ve bu yeni değil, benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır. Ve bu projeyi biz Karadeniz’i, Marmara’ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü’nü izlediği gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü izlediği gibi. Avrasya’yı izlediği gibi aynı şekilde biliyorsunuz yine Üsküdar’dan karşı tarafa Marmaray’ı biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.


Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı
GÜNDEM
Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı

Maltepe'de yollar buz pistine döndü sürücüler yolda kaldı: 'Ne kar küreme aracı var ne de tuzlama'
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Maltepe'de yollar buz pistine döndü sürücüler yolda kaldı: 'Ne kar küreme aracı var ne de tuzlama'

Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı
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Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 'Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? CHP deyince akla çöp, çukur, çamur gelir. İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa ve ihmale maruz bırakanlarla sandıkta 2023'te hesaplaşacağız' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'tıkır tıkır işliyor' dediği ilçe belediyelerinde vatandaş isyanda
OYNAT 00:30
Kılıçdaroğlu'nun 'tıkır tıkır işliyor' dediği ilçe belediyelerinde vatandaş isyanda
Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda oluşan çöp yığınları ilçe sakinlerini isyan ettirdi.

Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
OYNAT 00:56
Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
Maltepe Belediyesinde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, 'Vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.' ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de çöp dağları: Belediye işçileri grev yaptı, ilçe çöple doldu
OYNAT 00:58
Kadıköy'de çöp dağları: Belediye işçileri grev yaptı, ilçe çöple doldu
Kadıköy'de günlerdir toplanmayan çöpler, vatandaşı isyan ettirdi. Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından çöpler cadde ve sokaklarda kaldı. Belediye işçilerinden bazıları ise belediye binasının önünde bekliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan, duygulandıran Erdoğan klibi
OYNAT 05:25
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan, duygulandıran Erdoğan klibi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (26 Şubat) doğum günü. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ❝Ben Recep Tayyip Erdoğan, Milletin dualı evladıyım...❞ adlı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Duygu yüklü görüntülerin olduğu videoyu kendisi seslendiren Başkan Yıldız, #İyikiDoğdunMilletinAdamı #CumhurunReisi67Yaşında hashtaglerini de kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi
OYNAT 03:38
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi
Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe özel bir video hazırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlere yer verildi.

Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş gününe özel video klip hazırladı. Sözü Turgay Evren müzik ve düzenlemesi Ali Tolga Demirtaş'a ait olan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile birlikte olduğu anlar, G20 Zirvesi'nde Türk bayrağını yerden alması, Pınarhisar Cezaevi'ne gidişi, Çanakkale ziyareti, Ayasofya Camii'nin açılışı ve Yenikapı mitinglerindeki hafızalara kazınan görüntüler yer aldı.


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Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi
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