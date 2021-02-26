Gündem CHPli vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi Sokak sokak çöp topladılar
İSTANBUL

CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar

CHP'li Maltepe Belediyesi’nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla çöpler topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın" dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi.
CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi.

CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırdı. Grev kararı sonrası Maltepe geneli çöplüğe döndü. Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti devam ederken, toplanmayan çöpler, salgın döneminde birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. İşçilerin bu tavrına tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, bir karar aldı.

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  • Belediyenin bu açıklamasının ardından Maltepeli kadınlar çöp toplamayı engelleyen kişilere tepki gösterdi. Mahallelerinde bir araya gelen kadınlar sokaklarda biriken çöp poşetlerini kamyonetlere yükleyerek çöp toplamaya başladı.

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“Başkanımızın yanındayız”


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da destek veren mahalle sakini Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın. Hastalık almış başını gitmiş kimsenin bir şey yaptığı yok hem pandemi zamanında bu sendikanın yaptığı akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne yapmak istediğini ben anlamadım ama biz sonuna kadar Ali başkanın arkasındayız “ dedi.

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“Bu gidiş hiç iyi değil"

Sendikanının çalışmak isteyen işçilere izin vermediğini belirten mahalle sakini Sevim Ayşe Serin “Biz Altıntepe’de oturan mahalle sakinleriyiz. Biliyorsunuz hastalık var pandemi dönemindeyiz sendika çalışmak isteyen işçilerimizin bile çalışmasına izin vermiyor. İstedikleri 6 bin TL maaş, şu anda aldıkları maaş 4 bin 600 TL. Bu maaşı beğenmiyorlar ve çalışmak isteyen işçilerimizi de çalıştırmıyorlar. Bu gidiş hiç iyi değil ne olacağını bizde bilmiyoruz. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” dedi.

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