Kaçak İHA'nın menşei araştırılacak

Kaçak İHA'nın menşei araştırılacak

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0017/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren ve Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülen İHA’nın enkazı toplanıyor. Ufak parçalara ayrılan insansız hava aracının menşei, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Karadeniz’de Türk hava sahasına girdikten sonra düşürülen insansız hava aracının (İHA) enkazına yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara’nın Elmadağ ilçesi ile Çankırı arasında meskûn olmayan bir alanda düşürülen İHA’nın parçalarının toplanmasının ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak teknik incelemeyle menşeinin belirlenmesi bekleniyor.

GÜVENLİ ALANA KADAR TAKİP EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz üzerinden ilerleyerek Türk hava sahasına giren İHA, tespit edildiği andan itibaren anlık olarak takip altına alındı. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından F-16’lara alarm reaksiyon görevi iletilerek acil kalkış emri verildi. Havalanan F-16’lar, İHA’nın uçuş güzergâhını izleyerek sivil yerleşimlerden uzak, emniyetli bir alanda imha edilmesi için harekete geçti. Yapılan değerlendirme sonrası İHA’nın Elmadağ ile Çankırı arasında belirlenen güvenli bir alanda düşürüldüğü öğrenildi.

YENİ NESİL BİR İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olay yerinde enkaz kaldırma ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Ufak parçalara ayrıldığı belirtilen İHA’nın, ilk tespitlere göre yeni nesil bir insansız hava aracı olabileceği değerlendiriliyor.

RUSYA YA DA UKRAYNA MENŞEİLİ Mİ?

Güvenlik kaynakları, İHA’nın Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girmesi nedeniyle Rusya ya da Ukrayna menşeili olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Son dönemde iki ülke arasında artan drone faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin Karadeniz’de teyakkuz halinde olduğu biliniyor. Nitekim uluslararası sularda gemilere yönelik saldırıların ardından ay başında Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ile Rusya’nın maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin duyduğu endişe diplomatik kanallardan iletilmişti. Öte yandan İHA’nın üçüncü bir ülkeye ait olabileceği ihtimali de değerlendirmeler arasında yer alıyor.



