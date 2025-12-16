İsrail Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Mercayun ilçesinde Merkeba ve Adisa beldeleri arasında seyir halinde bulunan bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Sulbin bölgesinde de bir araca, İsrail İHA'sı tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.





"İsrail Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı"

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail topçusunun, Sur şehrine bağlı Maruhin beldesi çevresini fosfor bombasıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in, 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.







