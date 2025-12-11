Gana İsrail havalimanındaki 'insanlık dışı muamele'yi kınadı

Açıklamada, aralarında Tel Aviv'de düzenlenen uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılmak üzere ülkede bulunan parlamento heyetinden 4 kişinin de bulunduğu 7 Ganalının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı ancak saatler süren diplomatik girişimlerin ardından parlamento üyelerinin serbest bırakıldığı bildirildi. Üç vatandaşın ise İsrail makamlarınca sınır dışı edildiği ve bu kişilerin ilk uygun seferle Gana'ya döndüğü aktarıldı.