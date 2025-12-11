Gana İsrail havalimanındaki 'insanlık dışı muamele'yi kınadı

Gana Dışişleri Bakanlığı, Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye girmek isteyen vatandaşlarına 'insanlık dışı muamelede' bulunulduğunu ve bundan dolayı yönetimi kınadıklarını ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının bu kabul edilemez uygulamaları son derece kışkırtıcı ve insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, aralarında Tel Aviv'de düzenlenen uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılmak üzere ülkede bulunan parlamento heyetinden 4 kişinin de bulunduğu 7 Ganalının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı ancak saatler süren diplomatik girişimlerin ardından parlamento üyelerinin serbest bırakıldığı bildirildi. Üç vatandaşın ise İsrail makamlarınca sınır dışı edildiği ve bu kişilerin ilk uygun seferle Gana'ya döndüğü aktarıldı.
"İnsanlık dışı"
Büyükelçiliğin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altı çizildi.
Gana Dışişleri Bakanlığının, söz konusu uygulamalar nedeniyle İsrail'in Akra Büyükelçiliği yetkililerini çarşamba günü Bakanlığa çağırarak resmi protesto ileteceği kaydedildi.
Gana ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler, ülkenin 1957'de bağımsızlığını kazanmasının ardından kurulmuş, 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrası askıya alınan ilişkiler, 1994'te yeniden tesis edilmişti.